感謝佛光山寺捐贈「智慧防疫門」　黃偉哲：慈悲濟世護一線人員安全

▲佛光山寺捐贈台南市政府「智慧防疫門」2座，設置於永華與民治市政中心門口，為每位入府的市民朋友把關安全健康，市長黃偉哲回贈感謝狀給滿舟法師。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



佛光山寺29日捐贈台南市政府「智慧防疫門」2座，設置於永華與民治市政中心門口，為每位入府的市民朋友把關安全健康，台南市長黃偉哲回贈感謝狀，對於佛光山慈悲濟世、普利群倫的精神深表敬謝之意。





市長黃偉哲表示，感謝佛光山的愛心與慈悲，捐贈2座智慧防疫消毒門給市府，方便民眾洽公的時候得到最周全的保護，雖目前疫情趨緩，但疫情有時遠在天邊近在眼前，因此大家仍要特別當心，不能鬆懈防疫工作，再次感謝佛光山慈悲濟世、普利群倫的精神，對於防疫工作有莫大的幫助。



佛光山寺有感於防疫期間，市府人員及駐衛警等一線人員肩負服務民眾及協助防疫工作重任，希望能助市府團隊一臂之力，因此由佛光山台南區總住持滿舟法師代表捐贈「智慧防疫門」2座。佛光山南台別院當家的有群法師、國際佛光會世界總會副總會長劉招明與陳秋琴賢伉儷、黃淑美居士等人也一同參與捐贈儀式。





秘書處表示，市府第一線服務人員及駐衛警每日直接面對群眾，接觸不特定人士屬較高風險工作，「智慧防疫門」能夠在人員入府時即刻消毒，具消毒水霧化系統、非接觸式額溫測量、自動手部酒精噴霧機及光氫離子殺菌設備功能，此外，若經過人員疑似發燒，將觸發異常溫度警鈴與閃燈示警之功能，透過自動化技術強化室內防疫規格，守護公務員及洽公民眾的安全。

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滿舟法師表示，市長帶領台南市民防疫相當辛苦，目前疫情雖有趨緩，但疫苗施打覆蓋率全台仍在努力中，而至市府洽公者眾多，希望透過智慧防疫門的設置，幫助市府一線人員的防疫工作更加流暢安全，也盼疫情早日過去，恢復健康生活。

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