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不滿遭按喇叭「叭什麼」　惡男飛車追逐西瓜刀猛砍！騎士險送命

▲桃園市黃姓男子去年10月間開車在中壢區新生路欲轉彎，後方林姓男子搭載陳姓女友差點撞上怒按喇叭。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市黃姓男子去年10月間開車在中壢區新生路欲轉彎，後方林姓男子搭載陳姓女友差點撞上怒按喇叭。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年10月間開車經過中壢區域轉彎時，差點被後方機車撞上，騎士當時按喇叭警告，黃男車上友人不滿開窗挑釁「叭什麼！」林姓騎士則回嗆「會不會開車！」隨即離去，黃男等人憤而開車追逐，攔下林男後持西瓜刀V向頸部與頭部處猛砍，林以雙手阻擋慘遭多刀，倒於血泊中，一旁女友則當場嚇哭，還好及時送醫縫了36針才撿回一命；桃檢認為黃持刀向手無寸鐵林男瘋狂砍殺，偵結依殺人未遂罪嫌將黃男提起公訴。

檢警調查，23歲的黃姓男子去年10月17日下午5時17分，開車搭載友人行經中壢區新生路與元化路口準備轉彎，後方林姓男子騎車雙載陳姓女友差點撞上，按喇叭警告，黃男車上副駕駛座之友人不滿搖下車窗怒嗆「叭什麼，現在要幹麻」，林男則回嗆「你會不會開車」等語，結果雙方在路邊發生口角爭吵。

林男後來在女友勸阻下逕自騎車離去，但黃男等人卻踩油門追逐，趁對方在等紅綠燈時將2人攔下，黃下車理論，並作勢要毆打林，黃與友人趁勢推擠並徒手痛毆林，黃回車上抽出西瓜刀指向林嗆「現在是想怎樣？」

林男擔心遭黃男持西瓜刀砍傷，雙手阻擋黃持西瓜刀揮舞，黃因情緒激化，猛力持刀向林頸部、胸口等處揮砍數刀，林男雙手阻擋導致多處嚴重撕裂傷，一度倒在血泊中，黃男行兇後隨即上車逃離，林男被緊急送往聯新國際醫院急救，經醫護人員縫了36針才撿回一命。

桃檢偵訊時，黃男坦承因行車糾紛與林男起口角衝突，也坦承知道西瓜刀很鋒利，可能導致林受傷之事實；林男則指證，黃拿西瓜刀朝其脖子、胸口等處攻擊，自己以雙手阻擋才被砍傷，黃作案後立刻上車逃逸等過程。

檢方根據目擊路人證稱，林男當時鮮血直流。聯新醫院診斷證明，林男雙手有多處撕裂傷，總計縫合36針，現場監視器也拍下雙方追車與黃男持刀揮砍過程畫面截圖佐證。桃檢方審酌，黃男僅因細故公然持刀逞凶，偵結依殺人未遂罪嫌將黃男提起公訴，並建請法院從重量刑。

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