參加「台北X men趴」1傳4　高雄特殊交友圈感染源找到了！

▲高雄市公布特殊交友圈的感染源。（圖／市府提供）

記者吳奕靖、陳羿妏／高雄報導

高雄今（30日）新增一例本土個案，為特殊交友圈確診者（案15744）的密切接觸友人（案15770）。對此，高雄市府稍早召開記者會說明，整個特殊交友圈累計至今已匡列282人，共4人染疫，而現在指標個案、感染源也找到了！

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，經過連日疫調，自案15725確診往前追溯，到案15741、案15744在7/13至7/16聚會，再延伸到今日確診的案15770，分別從個案接觸者、密切接觸者匡列出14名比較親密的友人，其中有來自北部、去過北部的個案，而現發現到指標個案，其在7/29匡列後，PCR抗原結果為陰性，但S、N抗體呈現陽性，故推測指標個案在7/29之前的兩到三周已經確定被感染。

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▲特殊交友圈確診者、指標個案發病活動史。（圖／市府提供）

潘炤穎提到，經追溯指標個案的足跡史，個案曾在7/1至7/4與台北友人聚會，這樣的聚會姑且稱這些人叫做「X men」，X men派對目前已掌握2名在台北生活的友人，但目前尚無法得知有多少人參加該派對。

照時序來看，指標個案7/4回到高雄，7/14之前有宮賞藝術大飯店的足跡，7/13-7/16有跟友人（案15741、案15744）聚會，7/18-7/19也有跟朋友聚會，7/20、7/21、7/22分別跟親密友人（案15770）聚會，7/25-7/26與來自雙北友人與會，不過，雙北友人抗體、抗原都是陰性，排除是感染源的可能性。

潘炤穎指出，從特殊交友圈案15725、15741、15744、15770以及指標個案的接觸者匡列圖來看，第一圈匡列應檢20人，其中4人陽性、16人陰性；第二圈應檢71人，其中59人PCR陰性，另12人快篩陰性，PCR結果尚未出爐；第三圈匡列191人，其中110人PCR陰性，38人快篩陰性，PCR結果尚未出爐。

最後，市長陳其邁補充說明，指標個案活動範圍北部、南部都有，但南部比較好掌握，且南部足跡都是在高雄，目前也在匡列相關接觸者，釐清感染可能對象來列居家隔離，北部地區也因指標個案為舊的個案，需要北部地區、CDC協助做釐清，市府會盡可能匡列高雄地區可能傳播的對象。