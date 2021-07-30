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高雄特殊交友圈爆極毒傳播者　陳其邁急喊：快找台北神秘X men

▲高雄市出現4名「特殊交友圈」的本土個案，現在要追感染源頭X man 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市出現4名「特殊交友圈」的本土個案，現在要追感染源頭X men 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市在27日降級不解封之後，連續三天出現4例本土病例，根據疫調結果發現是「特殊交友圈」的群聚感染，同時指標個案源頭應該是7月1日到4日之間在台北「特殊交友圈」聚會，聚會裡頭的成員被稱之為X men，不過真實身份，高雄市衛生局還沒有辦法掌握，目前已經透過中央流行疫情指揮中心協助，要釐清整個感染脈絡。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示根據中央流行疫情指揮中心30日公告，全國案號15770是高雄新增本土個案，他也是延續前兩的15725、15741、15744的群聚感染，透過疫調圖釐清了15725在27日確診，往前追溯15741、15744兩個個案，同時在13日到16日的聚會，還有延伸到15770個案今天確診。

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潘炤穎說：「透過從接觸者、密切接觸者所匡列的親密的友人共14位，其中1名個案之前提過有來自北部的，也有去過北部的，這位指標個案29日匡列結果PCR是陰性，但是抗體呈現包含s和n抗體都是陽性，也就是說這位指標個案在29日之前兩到三周被感染，往前在追朔足跡是在1日到4日，曾經和台北友人密切接觸友聚會」，這場聚會裡頭的成員被稱為x men，有兩名是從指標個案剛好在七月初，大概也是國內類似傳染途徑聚會裡較盛行的時間點，所以疫情從南到北似乎無一倖免，高雄在這波四名確診個案群聚 可以看出這樣的脈絡。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府）

高雄市長陳其邁近一步解釋，原來發現15725個案當中，友人以及友人裡面，「有一個可能共同的感染源，就是今天發現的指標個案，這個指標PCR陰性，sn抗體都陽性，對照流行曲線判斷當時感染時間應該在20幾天以前，因為它抗原陰性、抗體sn加起來是強陽性，這樣推測屬於舊感染，1日到4日在台北聚會時間減吻合，我們判斷是在台北聚會感染」。

陳其邁強調從關係圖釐清配合Ct值時序性判斷15770，他的Ct是13.22 代表他病毒量， 應該是在7天左右的新感染，所以從血清學結合流行病學，判斷指標個案在1日到4日在台北聚會，現在必須釐清其他可能感染者和風險，我們再找到感染源找到傳播鏈，逐一清查，這樣整個群聚感染才能讓他截斷。

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