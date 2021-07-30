快訊／北市為何不公開特權疫苗施打名單？政風處回應了

▲柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

台北市廉政透明委員會27日公布3份好心肝事件調查報告。但外界質疑，好心肝診所的特權疫苗名單仍未公開。對此，北市政風處回應，受施打部份是屬於個人隱私，整個行政調查部分不會去牽涉到違規施打的名單公開。

政風處副處長紀嘉真表示，行政調查報告為什麼沒有提到這塊，因為重點在衛生局疫苗配發管理是否妥當，至於診所違規施打對象，衛生局也一句是時稽查。名單部分，受施打部份是屬於個人隱私，整個行政調查部分不會去牽涉到違規施打的名單公開。