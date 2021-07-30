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疫情降級+台中疫苗接種達3成　盧秀燕：防疫記者會改不定期召開

▲▼台中市長盧秀燕主持疫情記者會說明。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕宣布防疫記者會改為不定期召開。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市30日本土、境外、快篩陽性「三零」，市長盧秀燕宣布明日起，疫情記者會將改為不定期召開。她表示，考量全國疫情降級、台中疫苗接種率達3成，加上市議會下周開議，才會做此決定。但她也呼籲民眾要落實防疫規範，共同守護城市安全。

市長盧秀燕今天下午召開疫情記者會，她表示，截至今日上午8時止，台中市接種第一劑疫苗人口已達84萬6594人，對照台中人口281萬9930人，以及應施打的18歲以上234萬5725人，台中疫苗應接種率已達36.09%，全市民總人口數接種率30.02%，2項指標均突破3成。

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盧秀燕說，第四輪唐鳳預約系統從今日起施打，預計打到8月6日。這一期台中市提供12萬6328人的施打量能，預約率高達99.6%，顯示民眾對施打疫苗都相當踴躍。台中會持續依照中央擬分配的疫苗數量，妥善規劃疫苗施打量能，提升全台中的疫苗防護網！

她指出，這波疫情5月15日開始以來，台中市流行疫情指揮中心天天召開記者會，向市民報告最新疫調與防疫措施，到今日已經開了77場記者會，這二個半月她每天親自率局處首長，向市民報告疫情最新資訊，盼讓市民安心。

盧秀燕說，這週二中央已將疫情警戒降為2級，觀察這二週，台中的疫情相對和緩，疫情控制下來，現在我們更要回歸全力拚經濟、拚建設、拼市政。另外，台中市議會將在下週開議，市政團隊依法必須到議會備詢，台中流行疫情指揮中心記者會從明日起將改成不定期召開，未來將視疫情變化再召開，相關防疫資訊會由循既有的市政府新聞管道發布，民眾還是能掌握疫調與防疫措施。

她強調，天天召開記者會的形式，雖然會調整，不過，市府內部的防疫會議，相關局處還是會每日召開。市府不會鬆懈，會持續嚴密監控疫情，並且進行疫苗注射服務。疫情還沒結束，病毒多變化，絕對不能掉以輕心，提醒市民朋友持續做好防疫，就能回歸安心生活！

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