對流雲胞移入！新北等「3縣市升級豪雨」　彭啟明：還不是最強

▲部分縣市午後有雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風增加與低壓帶影響，今日中南部整天有雨，北、東部午後有雷陣雨。中央氣象局稍早發布豪、大雨特報，部分縣市須嚴防短時強降雨及雷擊強陣風等劇烈天氣。

氣象局表示，西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(30)日花蓮縣山區及新北市、恆春半島有局部大雨或豪雨，南部、東部、東南大部、臺北、桃園、新竹地區及其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲對流雲胞移入，新北等3縣市升級豪雨特報。（圖／臉書專頁彭啟明）

氣象達人彭啟明表示，台灣的西南方的大片對流雲胞，正準備慢慢移入，不過現在不是最強，明天晚上開始到下周一，預期是會顯著增強到西南氣流，這種雨勢的降雨級數比這幾天約大一個等級，西半部朋友要留意，仍以南部區域都要多注意。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）



氣象局預報員朱美霖表示，今日由於西南風增強，中南部容易下雨，北部、東半部則是上午晴朗，下午有雷陣雨。今日清晨到上午已有一波波對流雲系移入，造成雲林以南、南高屏等地出現降雨。午後大台北地區、各地山區要注意短時強降雨。

▲台灣位處低壓帶，西南風增強。（圖／氣象局）

氣溫方面，北部、東部氣溫偏高，高溫約33到35度，中部34度、南部30到31度，其中大台北、苗栗、桃園、花蓮、台東仍有36度以上高溫，氣象局發布橙色高溫燈號。

今晚到周六清晨中南部降雨增多，周末兩日西南氣流影響，中南部整天有雨，且出現大雨、豪雨機率提高，北部、東部降雨也不侷限在午後，而是整天都不定時有降雨。