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降雨回波接力登陸！西南氣流準備襲台　氣象局示警「防致災豪雨」

記者李宜秦／台北報導

西南風持續增強，今日中南部仍持續降雨，清晨至上午期間已有降雨回波移入陸地，造成南台灣降雨。北部、東半部則是上午晴朗、下午有雷陣雨。明天開始西南風增強為西南氣流，各地雨勢加劇，全台整天都會有不定時降雨，西南氣流最快將於下周二減弱。

▲▼今日中南部整天有雨、北東部午後有雨。（圖／氣象局）

▲降雨回波登陸，中南部清晨到上午有雨。（圖／氣象局）

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氣象局預報員朱美霖表示，今日由於西南風增強，中南部容易下雨，北部、東半部則是上午晴朗，下午有雷陣雨。今日清晨到上午已有一波波對流雲系移入，造成雲林以南、南高屏等地出現降雨。午後大台北地區、各地山區要注意短時強降雨。

▲▼今日中南部整天有雨、北東部午後有雨。（圖／氣象局）

▲▼今日中南部整天有雨、北東部午後有雨。（圖／氣象局）

▲▼受西南風影響，今日中南部整天有雨、北東部午後有雨。（圖／氣象局）

▲▼今日中南部整天有雨、北東部午後有雨。（圖／氣象局）

氣溫方面，北部、東部氣溫偏高，高溫約33到35度，中部34度、南部30到31度，其中大台北、苗栗、桃園、花蓮、台東仍有36度以上高溫，氣象局發布橙色高溫燈號。

今晚到周六清晨中南部降雨增多，周末兩日西南氣流影響，中南部整天有雨，且出現大雨、豪雨機率提高，北部、東部降雨也不侷限在午後，而是整天都不定時有降雨。

▲▼今日中南部整天有雨、北東部午後有雨。（圖／氣象局）

▲▼今日中南部整天有雨、北東部午後有雨，中南部降雨將持續到深夜與明日清晨。（圖／氣象局）

▲▼今日中南部整天有雨、北東部午後有雨。（圖／氣象局）

朱美霖表示，台灣位處大低壓帶中，低壓帶邊緣風力較強，強風軸將逐漸北抬，周末影響台灣，有模式預測顯示，西南氣流在下周二有減弱趨勢，氣象局將持續觀測後續情形。

▲▼新北市新莊區下午下起午後打雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼昨日新北市新莊區下午下起午後打雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼新北市新莊區下午下起午後打雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

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