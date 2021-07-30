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快訊／大雷雨轟北桃！雙北等「15縣市豪大雨特報」

▲▼新北市新莊區下午下起午後打雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

▲部分縣市午後有雷陣雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

受到西南風增加與低壓帶影響，今日中南部整天有雨，北、東部午後有雷陣雨。中央氣象局稍早發布豪、大雨特報，部分縣市須嚴防短時強降雨及雷擊強陣風等劇烈天氣，另針對「新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時30分止、針對「桃園市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時45分止。

氣象局表示，西南風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(30)日恆春半島有局部大雨或豪雨，南部、新竹以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

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▲▼氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員朱美霖表示，今日由於西南風增強，中南部容易下雨，北部、東半部則是上午晴朗，下午有雷陣雨。今日清晨到上午已有一波波對流雲系移入，造成雲林以南、南高屏等地出現降雨。午後大台北地區、各地山區要注意短時強降雨。

氣溫方面，北部、東部氣溫偏高，高溫約33到35度，中部34度、南部30到31度，其中大台北、苗栗、桃園、花蓮、台東仍有36度以上高溫，氣象局發布橙色高溫燈號。

今晚到周六清晨中南部降雨增多，周末兩日西南氣流影響，中南部整天有雨，且出現大雨、豪雨機率提高，北部、東部降雨也不侷限在午後，而是整天都不定時有降雨。

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