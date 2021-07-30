快訊／連續3天零死亡！今增21例本土、4例境外

記者洪巧藍／台北報導

全國調降二級警戒，中央流行疫情指揮中心今（30）公布國內新增25例病例，其中21例本土，4境外，連續三天無人死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，不過過去一個月來單日病例皆無超過百例，整體疫情趨緩。

▲0730確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之21例本土病例(其中8例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為14例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，發病日介於今(2021)年7月24日至7月28日。個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為臺北市7例、新北市4例、高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲0730疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月28日累計公布1萬4420位確診個案中，已有1萬2817人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15752為美國籍20多歲女性，7月28日自美國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，並於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

案15753為本國籍未滿10歲男童，7月28日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至集中檢疫所居家檢疫，同日出現咳嗽有痰症狀，於今日確診；已匡列接觸者23人，其中11人為同行者及同班機前後兩排旅客，列居家隔離，餘12人為同班機機組員，列自我健康監測。

案15754為本國籍40多歲女性，7月1日自菲律賓返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所居家檢疫，7月13日檢疫期滿前採檢結果為陰性，7月16日檢疫期滿後返家自主健康管理至7月22日，期間並無外出，7月28日由公司安排採檢，於今日確診(Ct值39)；個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者2人，列居家隔離。

案15768為本國籍50多歲男性，今年5月前往印尼工作，6月28日出現發燒症狀，7月4日於印尼當地確診，並於7月9日住院治療，7月29日搭乘國際緊急醫療專機返臺，入境後即收治住院隔離及採檢，並於今日確診；因個案返臺至後送就醫期間之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計202萬1090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含200萬4528例排除)，其中15,662例確診，分別為1266例境外移入，1萬4343本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。