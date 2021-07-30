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姊姊就是醫護！萬芳加入「給力量音樂會」　療癒系週五夜圈粉百萬

▲▼「給力量線上音樂會」7月30日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

▲萬芳加入「給力量線上音樂會」今（30）日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

記者林育綾／綜合報導

療癒系Friday Night又來了！為應援醫護，文化總會和角頭音樂策劃的「給力量－線上音樂會」觀看人次突破百萬，今（30）日晚間8點將播出第4集，邀請到金曲入圍7項的萬芳，還有阿爆、電音組合April Red紅等，其中萬芳的姊姊就是醫護人員，她深知這段時間醫護都在第一線承受壓力，讓她相當心疼，希望透過她的歌曲，帶給醫護人員一些出口。

此次文化總會和角頭音樂合作，起因是為了感謝醫護。角頭負責人張四十三透露，他有一位在當護理長的老同學，某天晚上傳訊息詢問「有沒有推薦可以降低不自主焦慮、提升睡眠品質的音樂？」讓他萌生為醫護人員舉辦線上音樂會的想法，不只推薦音樂，更直接邀請歌手演唱，以此表達音樂人的心意。

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▲▼「給力量線上音樂會」7月30日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

▲「給力量線上音樂會」7月30日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

今（30）日晚間8點將播出第4集，卡司相當精彩，除了有上屆金曲大贏家ABAO阿爆(阿仍仍)&N1、台灣首屈一指的電音組合April Red紅、來自北海道的OKI&Rekpo、本屆金曲入圍7項大獎的萬芳。

另外，人稱「台灣濱崎步」的王彩樺、兒子就是護理師的知名藝人洪都拉斯、百萬訂閱YouTuber七月半HowHow、知名吉他教學YouTuber七月半馬叔叔等眾多名人，都特別錄製影片為醫護加油。

文總介紹，阿爆曾獲金曲獎最佳原住民語專輯、年度專輯獎等大獎，她所創立的文化品牌「那屋瓦」年初發表《N1：那屋瓦一號作品》，集結排灣、阿美、魯凱、布農（亦有混血）7位青年原民創作人，一同推出7首原創母語歌曲，她這次便是帶領N1一同為醫護獻唱。

▲▼「給力量線上音樂會」7月30日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

▲「April Red紅」是台灣在國際上不可忽視的電子音樂組合。（圖／文化總會）

「April Red紅」是台灣在國際上不可忽視的電子音樂組合，由「鬼才電音製作人」DJ Code Wu與唱作歌手少詩組成，曾獲金音創作獎「最佳電音單曲」入圍肯定。DJ Code Wu也是台灣第一位受邀至世界最大音樂節——英國「Glastonbury Festival」的華人DJ，才華備受國際注目。

而來自北海道石狩川的愛努族後裔OKI，是最著名的愛努族音樂家之一，他自製愛努族傳統樂器tonkori，畢生都以創作愛努族傳統音樂為志業，經常在世界各地的音樂節演出，此次和Marewrew 樂團的Rekpo一同在阿寒湖畔錄製影片，是「給力量」系列中的特別風景。

▲▼「給力量線上音樂會」7月30日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

▲萬芳提到，自己的姊姊就是醫護人員。（圖／文化總會）

萬芳是家喻戶曉的天后級歌手，此外也是底蘊深厚的演員，曾獲金鐘獎最佳女主角、女配角，也入圍本年度金曲獎最佳華語女歌手、年度專輯、年度歌曲等7項大獎。由於萬芳的姊姊就是醫護人員，她深知這段時間醫護都在第一線承受壓力，讓她相當心疼，希望透過她的歌曲，帶給醫護人員一些出口，也提醒醫護要好好愛自己，適當釋放壓力。

「給力量—線上音樂會」將於今7月30日晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。

▲▼「給力量線上音樂會」7月30日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

▲「給力量線上音樂會」7月30日晚間8點播出第4集。（圖／文化總會）

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