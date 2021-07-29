繼小泡芙後義美再給力量　阿爆、萬芳接力開唱感謝醫護

▲「給力量—線上音樂會」將於明（30）日晚間8點於線上多個平台播出，為醫護應援。（圖／文化總會提供，以下同）

生活中心／台北報導

療癒系Friday Night又來了！文化總會和角頭音樂為應援醫護而策劃的「給力量－線上音樂會」，已經圈粉無數，擁有大批死忠樂迷，明（30）日晚8點將播出第四集，由「義美文教基金會」贊助播出，卡司相當精彩，除了有上屆金曲大贏家ABAO阿爆（阿仍仍）&N1、台灣首屈一指的電音組合April Red紅、來自北海道的OKI&Rekpo、本屆金曲入圍七項大獎的萬芳，人稱「台灣濱崎步」的王彩樺、兒子就是護理師的知名藝人洪都拉斯、百萬訂閱YouTuber七月半HowHow、知名吉他教學YouTuber七月半馬叔叔等眾多名人，都特別錄製影片為醫護加油。

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文總表示，義美集團向來重視公益活動，不僅平時善盡社會責任，也於疫期間秉持著急難救助精神，捐款對抗疫情，這次更加入挺「給力量－線上音樂會」，對醫護人員雪中送炭。義美工作人員更自製手舉牌，拍攝影片獻給台灣最勇敢的後盾，「感謝醫護的奉獻與努力，給予我們得來不易的平安。」

▲義美文教基金會長年致力於推廣藝文活動，圖為2016年義美創立82週年時，所舉辦的「從大安醫院到義美食品」特展。

▲義美在桃園南崁工廠內的歷史文物館特展，陳列了義美創立以來的各項文物器具。

義美表示，五月底，看到台灣遭逢疫情爆發以來最嚴重的一波困難，醫療能量吃緊，前線疲於奔命，不僅捐款給雙北市，也襄助可當餐食、點心的餅乾、蛋糕及乾糧，給在雙北的弱勢人士、無人照顧的居家隔離者。針對桃園市政府則提供包含N95口罩、隔離衣、防護面罩等各樣防疫醫療資源，六月份更共同響應前交通部長林佳龍號召的募集物資活動，捐贈「增加室外組合式負壓隔離艙」共兩台。而為了感謝立陶宛捐贈2萬劑AZ COVID-19疫苗給台灣，義美也回贈兩貨櫃的義美小泡芙，表達台灣民間謝意。疫情期間多項公益善舉企盼拋磚引玉，號召各單位共同集資、集氣，台灣能早日度過難關。

本次加入支持「給力量－線上音樂會」，義美董事長高志尚表示，自己50多年來聆聽古典音樂的薰陶，音樂對他來說已經如同光和影般，與生活密不可分。他也說：「音樂是最好的藥方，能治失眠、讓人心中得到平靜。」不僅將主動在朋友圈分享「給力量－線上音樂會」播出，也希望透過音樂的力量，讓第一線醫護在高壓的工作之餘，能放下重擔好好休息，在樂聲當中得到療癒和舒緩。

「給力量—線上音樂會」將於明（30）日晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。