還差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢　林立青帶頭催落去

▲文化總會的「萬華大鬧熱」粉絲專頁近日再度聯手全家便利商店、艋舺青山宮，發起「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動。(圖／取自萬華大鬧熱粉絲專頁)

生活中心／台北報導

繼上個月號召「萬華加油」臉書特效框，以及6月初串聯百間萬華在地店家外帶外送美食清單的「手滑點萬華 在家吃艋舺」企劃後，文化總會的「萬華大鬧熱」粉絲專頁近日再度聯手全家便利商店、艋舺青山宮，發起「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，邀請大眾同協助萬華區弱勢族群挺過疫情困境。

「萬華大鬧熱」粉專指出，萬華是最有人情味的古城，生活在這的萬華人更是堅韌不已，但卻受到疫情關係，原本生活困苦的弱勢族群，處境更加艱困。這次與全家、青山宮合作推出募捐活動，除了共同拋磚引玉率先捐出3,200公斤的白米，也進一步推出1,600份的物資認購，號召民眾在6月28日至 7月13日期間，至中正萬華區60間全家便利商店限定店鋪，以199元認購內容含排骨雞麵五包、八寶粥一罐、土豆麵筋一罐、義美芝麻蛋捲的物資包，活動後全數物資將會捐給萬華區低收入戶。

募捐活動推出後，不少萬華在地店家紛紛響應。獲得台北米其林必比登小吃推薦的萬華百年魷魚羹老店－兩喜號，雖然疫情期間生意受影響，但也在臉書上貼出捐贈的50張發票，表示受惠於地方、回饋於地方，雖然只是盡棉薄之力，但希望能與萬華肩並肩重振地方。還有曾參與6月初「手滑點萬華 在家吃艋舺」美食清單活動的多餃舍、艋舺大豐等店，也低調捐贈期望能為萬華獻出一份心力。

曾替萬華發聲的作家林立青，也在臉書分享募捐活動，他寫道，「靈安尊王是驅逐瘟疫的萬華守護神，百餘年來守護萬華，現在坐鎮於宮前，持續地安撫著災民的恐慌哀傷，更發起募資，關注的對象是第四類低收入戶。這些正是疫情下最容易受到影響的兼職計時人員，疫情後最容易被取消工作，也最難在疫情過後立刻恢復生計。」因此盼望能藉由大家的力量，在疫情之下幫助容易受到影響、甚至最難在疫情過後立刻恢復生計的弱勢者。

文化總會去年舉辦「萬華大鬧熱」系列活動後，臉書專頁也繼續推廣在地服務與推動公益活動，而這次與全家便利商店和艋舺青山宮的募捐合作，讓大眾看見萬華自助助人的精神。