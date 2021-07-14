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他們都是醫護家屬！ 萬芳、王宏恩獻聲「給力量－線上音樂會」

他們都是醫護家屬！ 萬芳、王宏恩獻聲「給力量－線上音樂會」（圖／文化總會提供）

▲「給力量—線上音樂會」將於每週五晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出。（圖／文化總會提供，下同）

生活中心／綜合報導

文化總會和角頭音樂為應援醫護共同製播的「給力量－線上音樂會」，上週五首播吸引近20萬人線上收看，今(14)日也緊鑼密鼓地拍攝未來幾週的影片，有影歌視三棲、入圍本屆金曲獎7項大獎的萬芳，以及在疫情期間寫了許多新歌的金曲歌王王宏恩，兩位恰好都有擔任醫護人員的家人，加入給力量的行列更具意義。

萬芳表示，大家在這段時間內大概都在想可以做些什麼？而她認為把自己照顧好就是最大的貢獻，身為一個歌手，她可以透過歌聲向醫護人員說謝謝。萬芳透露，她有傳訊息給從事醫療工作的姊姊，姊姊則回覆「大家都很辛苦」，所以大家都要平安。萬芳也說，醫護人員平常已經非常辛苦，尤其這段時間站在第一線承受壓力，她感到相當心疼，因此今天選唱一些歌曲，希望能夠帶給醫護人員一點出口、釋放的力量，因為他們真的承擔太多了，她也提醒醫護人員好好愛自己，適當釋放一下壓力。

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他們都是醫護家屬！ 萬芳、王宏恩獻聲「給力量－線上音樂會」（圖／文化總會提供）

支持防疫不遺餘力的萬芳，和《我的婆婆怎麼那麼可愛》的婆婆鍾欣凌、《俗女養成記》的阿嬤楊麗音等好姊妹，一起拍攝防疫短片《當婆婆遇到阿嬤》，因為知名編劇徐譽庭發現三級警戒後，社會上有些溝通不太容易，所以他們試著用這兩個角色來跟長輩溝通，得到很大的迴響。

王宏恩表示，做音樂最大的滿足就是希望可以帶給大家力量跟共鳴，很高興音樂人在疫情中可以扮演鼓勵、祝福大家的角色，他笑說這次演出感覺好像「突然又呼吸了」，悶在家沒辦法唱歌，心裡都快要窒息，這次不但有機會唱歌，而且背後是有意義、有力量的，有種重新活過來的感覺。但因為許久未演出，此次錄影讓他相當緊張，昨晚甚至失眠了，覺得像要參加選秀節目新人，很怕忘記歌詞，加上為了配合防疫措施，唱歌時必須戴著口罩，這也是比較難適應的事情，但想到警消和醫護人員比他辛苦幾百倍，還是要用歌聲、音樂表達感謝。

他們都是醫護家屬！ 萬芳、王宏恩獻聲「給力量－線上音樂會」（圖／文化總會提供）

王宏恩說，他自己的妹妹就是護理師，族人中也有很多警察、消防員，所以他特別能體會防疫人員家屬的心情，每當家人出勤他都很擔心，甚至有些從事醫護工作的族人，為了怕把病毒傳染給部落的長輩，索性都不回家了。因此他對前線防疫人員思念親人、又不能鬆懈的心情特別有感，希望他的音樂可以安慰到這些人。王宏恩呼籲大家要彼此團結，把希望跟盼望放在心中，相信疫情總會過去，他要跟台灣所有人說加油，也要跟警消和醫護說謝謝，相信他們的付出與辛勞，大家都看在眼裡。

他們都是醫護家屬！ 萬芳、王宏恩獻聲「給力量－線上音樂會」（圖／文化總會提供）

「給力量—線上音樂會」將於每週五晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。
 

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