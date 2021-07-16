王建民挺醫護！文總「給力量線上音樂會」前進疫苗接種站

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文化總會和角頭音樂為應援醫護共同製播的「給力量線上音樂會」，繼上週五首播吸引近20萬人線上收看，今（16）日晚間8點將播出第二集，卡司接力「金光閃閃」，節目中穿插的名人加油影片，更有「台灣之光」王建民和「三金」得主蔡振南等藝人加持。而為了讓忙碌的醫護工作時，也能聽到療癒音樂，不但已在高雄流行音樂中心疫苗施打站播放「給力量－線上音樂會」歌單，即日起也於桃園市巨蛋體育館及新竹市立體育館疫苗施打站播放，希望前線醫護和接種疫苗的民眾，都可以在音樂中找到力量。

▲為了讓忙碌的醫護工作時，也能聽到療癒音樂，疫苗施打站播放「給力量－線上音樂會」歌單，為醫護加油。（圖／桃園市政府提供）

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第二集「給力量－線上音樂會」特別邀請多位名人錄製影片為醫護加油，「台灣之光」王建民感謝所有為台灣努力的醫護人員，是因為有你們的努力，台灣才會越來越好；不遺餘力為醫護送物資的知名金鐘演員李羅說，全世界和台灣的醫護人員都是我們的「守護神」，也呼籲大家不要對醫護有謾罵或暴力行為，並說「第一線的醫護人員是最棒的」；金馬、金鐘、金曲「三金」得主蔡振南，以及《俗女養成記》中的婆婆、知名金鐘演員楊麗音也都錄製影片致上感謝，謝謝醫護在這麼嚴峻的時刻，堅守在自己的崗位上，維護國人的健康。

▲文化總會和角頭音樂為應援醫護共同製播的「給力量線上音樂會」一起挺醫護。（圖／台酒生技提供，下同）

「給力量－線上音樂會」演唱語言多元，第二集由黃連煜、žž 瑋琪（ž音同z）、曹雅雯、謝銘祐帶來客語、排灣族語、台語和華語的演出，展現豐富的台灣文化。金曲歌王黃連煜是金曲獎常勝軍，也曾多次擔任金曲獎評審，客家山歌的文化基礎使他對音韻駕輕就熟，為台灣客語流行音樂奠下基石，這次特別與兒子吉他手黃聖丰為「給力量－線上音樂會」連袂演出；žž瑋琪是阿爆（阿仍仍）力推的「排灣靈魂女聲」，去年推出首張個人創作專輯《žž》，旋即入圍本年度第32屆金曲獎最佳原住民語歌手、最佳原住民語專輯獎，雖在台北出生長大，但有一半排灣族血統的她，對屏東縣瑪家鄉部落有著深厚情感，本次將為大家演唱母語創作。

▲黃連煜（圖右）與兒子黃聖丰為給力量線上音樂會第二集連袂演出。

曹雅雯和謝銘祐不但剛好都是台南人，更曾一起奪下第28屆金曲獎的最佳台語女歌手和男歌手獎。歌后曹雅雯從選秀節目出身，除了唱功一流，本身也是入圍金曲獎的詞曲創作人，更與桑布伊並列第32屆金曲獎入圍最多的贏家，入圍年度專輯獎、最佳台語女歌手獎、最佳專輯製作人獎等8項大獎，令人相當期待下個月的頒獎典禮；歌王謝銘祐寫過許多膾炙人口作品，近年致力於母語創作與推廣，其作品優雅如詩，備受文學界青睞，被譽為「台語詩人歌手」。謝銘祐在疫情期間創作的新歌《愛相信咱一定會閣見面》感動無數人，為防疫的苦悶生活帶來希望和光亮。

▲歌后曹雅雯從選秀節目出身，除了唱功一流，本身也是入圍金曲獎的詞曲創作人。

「給力量—線上音樂會」將於今(16)日晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看，也歡迎全民在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓一下。