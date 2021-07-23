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水星進巨蟹！唐綺陽現身「給力量音樂會」：代替大家說說心裡話

▲唐綺陽為「給力量音樂會」拍攝宣傳短片。（影／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會和角頭音樂為應援醫護策劃「給力量－線上音樂會」，今（23）日晚間8點將播出第三場，甚至邀請到「國師」唐綺陽、藝人楊貴媚、高捷、鄭人碩、季芹、史丹利等錄製影片。唐老師提到，現在水星進巨蟹，因此她來代替大家說說心裡話，感謝醫護成為大家的保護傘。

▲▼唐綺陽為「給力量音樂會」拍攝短片。（圖／翻攝自文化總會影片）

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▲唐綺陽為「給力量音樂會」拍攝短片。（圖／翻攝自文化總會影片）

此次文化總會和角頭音樂合作，起因是為了感謝醫護。角頭負責人張四十三透露，他有一位在當護理長的老同學，某天晚上傳訊息詢問「有沒有推薦可以降低不自主焦慮、提升睡眠品質的音樂？」讓他萌生為醫護人員舉辦線上音樂會的想法，不只推薦音樂，更直接邀請歌手演唱，以此表達音樂人的心意。

▲▼文化總會「給力量音樂會」將於7月23日晚間8點直播第三集。（圖／文化總會提供）

▲文化總會「給力量音樂會」將於7月23日晚間8點直播第三集，由米莎與大竹研揭開序幕。（圖／文化總會提供）

7月23日晚間第三集演出，穿插了客語、排灣族語、卑南族語和英語，由米莎與大竹研揭開序幕。其中米莎去年獲得金曲獎最佳客語專輯、最佳客語歌手獎，來自苗栗的她居住過台灣數個城鎮，對生活、人與人的關係培養出敏銳的觀察，創作始於民謠風格，逐漸融入龐克、迷幻搖滾和爵士樂，唱腔多變迷人。

而來自日本的大竹研深耕台灣創作十餘年，去年拿下金曲獎演奏類最佳作曲人獎，他組成的樂隊「東京中央線」曾獲演奏類最佳專輯獎，所屬的「生祥樂隊」也入圍今年金曲32最佳樂團獎。

▲▼文化總會「給力量音樂會」將於7月23日晚間8點直播第三集。（圖／文化總會提供）

▲Green!Eyes將參與給力量音樂會。（圖／文化總會提供）

Green!Eyes於2003年由主唱「老王」王昱辰、貝斯手許哲毓、鼓手黃玉萱成軍，目前人在英國的主唱老王，曾於疫情期間發表多首創作歌曲，此次希望再透過給力量線上音樂會播出，用自己的音樂能量，來表達對前線醫護人員的感謝與加油。

▲▼文化總會「給力量音樂會」將於7月23日晚間8點直播第三集。（圖／文化總會提供）

▲陳建年曾在警界服務30年。（圖／文化總會提供）

來自卑南族的陳建年多次獲金曲獎肯定，因為曾在警界服務30年，有「金曲警察歌王」的封號，其清亮的嗓音及吟遊詩人般的吉他聲，不僅喚醒都市人對田野生活的渴望，也成為在外打拼的原住民們心靈上的寄託。

▲▼文化總會「給力量音樂會」將於7月23日晚間8點直播第三集。（圖／文化總會提供）

▲台東護理師「芮秋」特別寫了三首歌為大家打氣。（圖／文化總會提供）
 
這次還有位非常特別的表演者——台東護理師「芮秋」，她是一位外科專科護理師，她提到當知道「給力量－線上音樂會」是要為醫護加油時，就有種「一定要參加」的使命感，特別寫了三首歌為大家打氣，其中一首歌更是描述她的工作日常。

芮秋說，雖然醫護人員每天都面對高度壓力，不但要照顧病人，自己也處於染疫的風險下，但醫護只要看到病人的笑容跟感謝，就會感到很滿足，最近感覺到民眾對醫護人員的態度有許多轉變，也讓她很欣慰。

▲▼文化總會「給力量音樂會」將於7月23日晚間8點直播第三集。（圖／文化總會提供）

▲「給力量音樂會」將於7月23日晚間8點直播第三集。（圖／文化總會提供）

「給力量—線上音樂會」將於今(23)日晚間8點，於文化總會Facebook、文化總會YouTube、衛福部Facebook、疾管署Facebook、Yahoo TV、LINE TV、LINE TODAY、KKBOX Facebook等多個平台播出，讓前線醫護人員可以在短暫的休息時刻，利用多管道隨時線上收看，也歡迎所有民眾在家防疫期間，藉由療癒系音樂紓壓。

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