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日月潭水蛙頭平台完工！距離更近九蛙疊像　明起全面解封見客

記者高堂堯／南投報導

日月潭熱門景點「九蛙疊像」岸邊的新水蛙頭平台和步道，耗時9個月終於整修完成，並將於明（31）日起全面解封供民眾踏訪，還增設監視直播服務，宅在家也能跟九蛙一起悠游；日月潭國家風景區管理處指出，新平台具有更近、更廣、更安全舒適的特色，必定成為疫情降為二級後必到的潭區景點。

▲日月潭新水蛙頭平台終於要在7月31日開放。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭新水蛙頭平台終於要在7月31日開放。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

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日管處表示，原本的水蛙頭平台為20年前南投縣級風景區時代興建，至近年已地基沉陷、塑膠木地板容易淹水濕滑，而且距離九蛙疊像較遠，導致高水位時期容易造成遊客滑倒，低水位時期遊客又常為了近距離欣賞九蛙，冒險違規翻越欄杆，亂象叢生。

▲▼日月潭新水蛙頭平台明起正式啟用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲▼日月潭新水蛙頭平台明起正式啟用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭新水蛙頭平台終於要在7月31日開放。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處長簡慶發表示，新水蛙頭平台則以日月潭新八景之首的九蛙疊像為「圓心」，在湖面上構建形成優美的圓弧狀，讓遊客可以九蛙為主角、潭上湖光山色為背景，從各種角度拍攝近距離美照，不用再冒險翻欄杆；兩段階梯式設計也讓遊客更容易與九蛙拍攝團體合照，並以格柵式地板確保高水位時的行走安全、增添親水樂趣。

▲日月潭新水蛙頭平台明起正式啟用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲▼日月潭新水蛙頭平台明起正式啟用。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲日月潭新水蛙頭平台終於要在7月31日開放。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處補充，階梯步道兩旁還增設自行車牽車溝，讓騎車的遊客也能從台21甲省道牽車進到水蛙頭平台，再循自行車道騎乘至日月潭纜車站，未來可再銜接即將施工的「伊達邵親水自行車道」，直接抵達伊達邵碼頭與遊客中心，形成友善的自行車環境。

日管處也提醒遊客，旅遊不忘防疫，欣賞九蛙之餘還是要戴口罩與保持社交安全距離；現場並採用台灣SPOTCAM戶外監視系統，遠端提醒遊客安全防疫事項，並在每天上午8點到下午5點提供直播服務，即使在家也能欣賞日月潭九蛙的風采。

SPOTCAM九蛙直播網址（受太陽能供電限制可能偶有斷訊）：https://www.myspotcam.com/tc/onair/video/83NWkEaO/KzFb1B
 

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