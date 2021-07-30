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誰先露頭誰輸？網目睹林昀儒爭銅強敵「潛艇式發球」嘴角全失守

 ▲▼奧恰洛夫與德國選手雨果的招牌開球姿勢，引起網友瘋傳。（圖／路透社）

▲奧恰洛夫與德國選手雨果的招牌姿勢，引起網友瘋傳。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

19歲「桌球小將」林昀儒今（30日）台灣時間晚間7點，將對決德國奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）爭取銅牌，同時挑戰台灣首位在同一屆奧運取得2面獎牌的紀錄。不過，就有網友發現奧恰洛夫與巴西選手雨果（Hugo Calderano）在8強挑戰賽中的一幕有趣畫面，笑稱「打完比賽了還不知道對方長什麼樣子。」貼文曝光後引起瘋傳。

我國桌球小將林昀儒昨（29日）惜敗東京奧運桌球男單4強，今日銅牌挑戰賽的對手是德國的奧恰洛夫，如能獲勝將是台灣奧運桌球男單史上的首面獎牌。

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不過，就有網友在臉書分享微博貼文指出，回顧之前的比賽時發現，與林昀儒素有私交的德國選手奧恰洛夫，在28日與巴西選手雨果在8強賽中一幕有趣的畫面，笑稱「打完比賽了還不知道對方長什麼樣子！」

▲▼奧恰洛夫與德國選手雨果的招牌開球姿勢，引起網友瘋傳。（圖／路透社）

▲▼奧恰洛夫與德國選手雨果的招牌開球姿勢，引起網友瘋傳。（圖／路透社）

▲奧恰洛夫與德國選手雨果的招牌動作，讓人笑稱「是在玩躲貓貓？」（圖／路透社）

原來德國選手奧恰洛夫招牌動作為「潛水艇式發球」，巴西選手雨果則慣用「深蹲式接球」，所以畫面中兩位選手獨特的發球姿勢，就會讓人感覺是在玩躲貓貓一般。

貼文曝光後，就有許多網友紛紛笑噴回應，「不行我嘴角失守」、「這個畫面有點曖昧」、「原來奧運有躲貓貓比賽」、「大腿肌超發達的兩個人」、「我還以為在量桌子的水平」、「桌子：那我先走？」、「誰先露頭誰輸」、「我就問一句，這樣膝蓋酸不酸」、「所以是兩隻貓在比賽嗎？」

▲▼桌球林昀儒，奧恰洛夫。（圖／路透）

▲林昀儒今晚挑戰奧恰洛夫。（圖／路透）

而對於林昀儒今挑戰銅牌戰對決奧恰洛夫，本站曾報導「桌球爭銅戰對決德國前球王！曾斷台灣奪牌夢　林昀儒一句話回應」內文指出，奧恰洛夫曾在2008年北京奧運拿下桌球男單銀牌，另外在2012年倫敦奧運男單銅牌戰時，擊敗台灣桌球教父莊智淵，中斷了莊智淵在奧運殿堂的奪牌夢，讓台灣在桌球項目的最佳成績止步4強。

然而，林昀儒與奧恰洛夫其實曾經在俄羅斯乒乓球聯賽中同為隊友，私下頗有交情，過去2人五度交手，以他多居上風。昨（29日）在奧運4強賽輸球，林昀儒坦言心情不好受，不過會全力準備，爭取銅牌戰勝利，至於碰上昔日隊友奧恰洛夫，他直言，「大家彼此間都會有互動，但場下是場下、場上是場上，該打就打。」 

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