快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，行政院初步規畫發放「振興5倍券」，民進黨派系正國會立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應等8人30日再次發布聯合聲明呼籲，今年疫情衝擊社會的程度遠高於去年，因此振興方式應更體察民意，呼籲振興券要升級，以不拿現金換振興券為目標發放，且去年針對不同產業發放的各種類券，今年應延續且擴大。

▲民進黨派系「正國會」8立委聯合聲明，推政院五倍券直接發，民眾不必拿現金換振興券。（資料照，圖／陳亭妃辦公室提供）

聯合聲明指出，他們聽到許多關於振興券發放方式的基層意見，在今年疫情影響之下，已讓許多民眾增加經濟負擔，因此振興券應與去年的三倍券區隔，讓民眾不用「以現金換振興券」，而是以最簡單方便的方式直接領取紙本或數位振興券，同時減少群聚與接觸的風險。

聯合聲明稱，振興券之外，去年7至8月陸續推出藝fun券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、安心旅遊國旅補助五大種類，頗受好評，分別帶動藝文展演、農漁畜產、運動產業、客庄發展、旅遊旅宿等不同產業別，因此，今年應延續發放且擴大振興，在去年的基礎上增加「總金額」與「得券人數」，讓更多民眾加入共同振興的行列、讓各產業鏈受惠人數更多，以達到最好的振興效果。

聯合聲明補充，振興券的發放，需多方考量，呼籲在「領券最方便，民眾好消費，店家好處理」3原則之下，發放振興券與各種類券，促進、振興經濟的同時，不造成國人任何負擔，也降低發券、領券過程中群聚的風險。