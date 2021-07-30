　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情趨緩，行政院初步規畫發放「振興5倍券」，民進黨派系正國會立委陳亭妃、余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳歐珀、陳秀寳、蔡適應等8人30日再次發布聯合聲明呼籲，今年疫情衝擊社會的程度遠高於去年，因此振興方式應更體察民意，呼籲振興券要升級，以不拿現金換振興券為目標發放，且去年針對不同產業發放的各種類券，今年應延續且擴大。

▲▼民進黨派系「正國會」立委陳亭妃、吳琪銘、陳秀寳、蔡適應、黃秀芳、陳歐珀召開「補強紓困安全網系列記者會之五：挺展演、撐藝文、顧台灣」線上記者會。（圖／陳亭妃辦公室提供）

▲民進黨派系「正國會」8立委聯合聲明，推政院五倍券直接發，民眾不必拿現金換振興券。（資料照，圖／陳亭妃辦公室提供）

聯合聲明指出，他們聽到許多關於振興券發放方式的基層意見，在今年疫情影響之下，已讓許多民眾增加經濟負擔，因此振興券應與去年的三倍券區隔，讓民眾不用「以現金換振興券」，而是以最簡單方便的方式直接領取紙本或數位振興券，同時減少群聚與接觸的風險。

聯合聲明稱，振興券之外，去年7至8月陸續推出藝fun券、農遊券、動滋券、客庄旅遊券、安心旅遊國旅補助五大種類，頗受好評，分別帶動藝文展演、農漁畜產、運動產業、客庄發展、旅遊旅宿等不同產業別，因此，今年應延續發放且擴大振興，在去年的基礎上增加「總金額」與「得券人數」，讓更多民眾加入共同振興的行列、讓各產業鏈受惠人數更多，以達到最好的振興效果。

聯合聲明補充，振興券的發放，需多方考量，呼籲在「領券最方便，民眾好消費，店家好處理」3原則之下，發放振興券與各種類券，促進、振興經濟的同時，不造成國人任何負擔，也降低發券、領券過程中群聚的風險。

ET快訊
被金屬球爆頭！19歲鏈球少女奧運夢碎　搶救不治
他失去妻女跳下華江橋！遺體找到了　家屬無人要認屍
「阿美女將」陳念琴1比4吞敗　奧運拳擊止步8強戰
快訊／蒐證4年重兵拘捕美鷹會殺手教父　200萬交保
快訊／嘉義驚爆工廠群聚「1傳9」！年紀最小僅5歲
林昀儒爭銅對手「18連敗」輸到怕了　竟叫老婆穿這衣服對打
第一次男友家！蘿莉塔忍不住冒「生理反應」　踩雷被句點
林昀儒銅牌戰「挑戰空前紀錄」　嗨翻全民：台灣奧運史上第1人
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／民進黨立院黨團：不分貧富普發現金　浪費中央和地方政府資源

賴香伶直指疫苗短缺「關鍵問題」　500萬人還在等…存量剩182萬劑

林昀儒厲害靠中國訓練？　劉世芳批酸言酸語：選手都有移地訓練

特權疫苗報告還高嘉瑜清白？　民進黨團：黨團會議決定是否送考紀

藍縣市爆「特權疫苗」亂象　民進黨立委：亂做人情當其他人白癡？

李登輝逝世週年　蔡英文率官員獻花致意：民主之路會堅定走下去

蔡英文手臂獻國產疫苗「陳時中建議的」　消弭民眾疑慮、力挺生技產業

快訊／國民黨民調66%支持發現金　花23億印振興券每人得多出＄100

李登輝辭世周年　辜寬敏回憶這個小故事「do something bright 」

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

男子體操「失掉金牌」陸網罵爆橋本大輝！　黃子韜怒譙裁判：眼瞎…宣璐嗆「太噁心」

橋本大輝逆轉勝「勇奪體操金牌」　賽後IG遭中國大陸網友辱罵洗版

也許沒奪牌...但他們值得被記住　台灣囝仔站上奧運「專注的那刻」

苦鬥7局敗陣！被問「如何看球王」　林昀儒謙虛回：我有資格評價他嗎

AOA前成員珉娥輕生！才剛發8聲明　「出血過多動手術，意識還未清醒」

快訊／民進黨立院黨團：不分貧富普發現金　浪費中央和地方政府資源

賴香伶直指疫苗短缺「關鍵問題」　500萬人還在等…存量剩182萬劑

林昀儒厲害靠中國訓練？　劉世芳批酸言酸語：選手都有移地訓練

特權疫苗報告還高嘉瑜清白？　民進黨團：黨團會議決定是否送考紀

藍縣市爆「特權疫苗」亂象　民進黨立委：亂做人情當其他人白癡？

李登輝逝世週年　蔡英文率官員獻花致意：民主之路會堅定走下去

蔡英文手臂獻國產疫苗「陳時中建議的」　消弭民眾疑慮、力挺生技產業

快訊／國民黨民調66%支持發現金　花23億印振興券每人得多出＄100

李登輝辭世周年　辜寬敏回憶這個小故事「do something bright 」

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

快訊／民進黨立院黨團：不分貧富普發現金　浪費中央和地方政府資源

調查局緝毒英雄「海撈1.6億」私吞毒品轉賣 　法官裁定續押

戴資穎今下午4點30分正面對決泰國依瑟儂　力拼4強門票

棄百萬年薪當廚師「卻遇3級警戒」　他急轉送餐挺醫護：我要撐萬華

超可愛老婆上陣！《寶可夢大集結》沙奈朵正式參戰　

想吃先排隊！桃園「黑糖饅頭」濃郁紮實　獅子頭肉包搭酸菜超對味

目擊「鋼鐵人」飛越1524m高空！　波音747急呼叫LA塔台

訓練中「遭金屬球爆頭」！19歲鏈球少女奧運夢碎　昏迷3月病逝

張金鳳爆被蕭大陸打「他帶驗傷」　王中皇被點名：事情過那麼久…

東奧推升運動產品需求回補　威宏增產「營收重回雙位數成長！」

政治熱門新聞

快訊／行政院擬推5倍券　民進黨8立委呼籲「直接發不要拿現金換」

民進黨流失300萬支持者　藍營：泛綠基本盤重大萎縮

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

柯文哲查特權疫苗　55頁報告全公開

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

2024選總統新北交棒劉和然？　侯友宜秒回這5個字

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

政院擬推「振興5倍券」　最快9月發行

柯文哲公布「好心肝完整報告」理由曝

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

快訊／北市餐飲開放內用！柯文哲：最快下週二

林昀儒今拚銅！　江聰淵力挺「宜蘭之光」：全宜蘭都是你的應援團

新北晚間更新足跡　這天到「台北健身院」40分鐘

快訊／新北7例感染源曝光　板橋1例住北市旅館後確診　

更多熱門

相關新聞

他失去妻女跳下華江橋！　家屬無人要認屍

他失去妻女跳下華江橋！　家屬無人要認屍

新北市一名男子在28日下午3點多從華江橋一躍而下，目擊民眾嚇壞報案，路過車輛的行車紀錄器拍下恐怖瞬間。當時消防員下水尋找，還因大雨一度被迫暫停搜救，到了29日上午9點多成功將男子撈起，已全身浮腫明顯死亡。警方透過現場遺留的證件發現死者戶籍在高雄，連繫到家屬，卻無人願意北上認屍。

系統開放混打？莫德納打完「第二劑竟可選AZ高端」

系統開放混打？莫德納打完「第二劑竟可選AZ高端」

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

林昀儒是不是台灣培養的？　網：「這篇」不推不行！

林昀儒是不是台灣培養的？　網：「這篇」不推不行！

林昀儒受陸栽培　體育署緊急聲明

林昀儒受陸栽培　體育署緊急聲明

關鍵字：

5倍券振興券影音

讀者迴響

熱門新聞

【心內話】仙女下山來送餐

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

林昀儒父親揭成長史　深夜感謝「十大貴人」

韓選手田志希整形前後對比！網：根本換頭

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

台灣「2個月擊退新冠疫情」　外媒歸功5大原因

林昀儒一句話談「球王樊振東」　讓中國嗨爆

全國疫苗失效案例曝光！5人打兩劑AZ滿14天還染疫

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

13人接種疫苗後「血栓」　莊人祥：都是打AZ

好市多「斷貨神物」　推出綜合版

蔡依林突拋「重磅消息」網全炸了！　隔3個月開工辣洩螞蟻腰

一圖秒懂台灣今日賽程　戴資穎拼4強！林昀儒搶銅牌

更多

最夯影音

更多
神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」

神仙打架！球王：很艱難贏下這場　陸媒讚林昀儒「未來男單主要對手」
19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

19歲桌球小將林昀儒奮戰7局敗 最終3比4惜敗世界球王樊振東

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

陳意涵宣布懷二胎湊「好」字！　老公許富翔樂歪「笑整星期」

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

王宇婕尪「偷吃上司女兒」噴渣男語錄　惱羞「掐她脖子去撞牆」還不准她離婚

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

小貨車貼近騎士一路瘋狂按喇叭　後方慢速撞上肇逃！警列3違規

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面