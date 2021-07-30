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狗狗尿斷紅綠燈！日警探案查真兇　原來電線桿和水電費是同一個字

記者張靖榕／綜合報導

日本三重縣鈴鹿市一處十字路口先前一根號誌桿應聲折斷，根部有嚴重腐蝕現象，經過調查發現那裡其實是附近狗狗的「必爭之地」。原來是飼主們遛狗時，狗狗都會在這根號誌桿下撒尿，而尿中具有腐蝕性的物質導致。透過時事新聞介紹英日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，新一集要聊聊「小動物闖大禍」。

 ▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。

鈴鹿市十字路口的號誌桿在今年2月突然從根部折斷，經過調查後發現原先使用年限可長達50年的號誌桿，卻在使用23年後就斷裂，壽命減少超過50％，吸引警方注意。

三重縣警察本部科學搜查研究所特別展開調查，結果顯示該號誌桿尿素濃度竟然比周遭電線桿高出42倍之多，比起其他號誌桿更是多出8倍以上。警方後來實地駐點觀察，發現該路段是附近居民遛狗必經路線，新的號誌桿設立後仍有許多狗狗在此便溺，因此判斷狗狗們是導致電線桿尿素濃度過高的「真兇」。

▲▼電線杆,鄉間小路。（示意圖／pakutaso）

▲日本警方靠科學辦案，查出電線桿斷掉原因竟然是狗狗惹的禍。（示意圖／pakutaso）

《宇宙人外信》最新一集介紹本次趣聞，講到事實上小動物闖大禍的情況還真不少，包括今年5月桃園中壢、楊梅、八德一帶突然無預警大規模停電，也是因為一隻白鼻心造成。

這些事件都發生在日常生活中的場所，因此本集也介紹許多平常在問路等等情況會用到的英文，包括十字路口的英文是「intersection」，日文是「交差点 Kousaten」，韓文則是「교차로 gyochalo」。

電線桿、號誌桿的英文通常稱作「utility pole」，而「utility」一詞實際翻成中文是「公營事業」，雖然中文不常用到這一說法，但水電費在英文中也是用「utility」，完整說法是「utility bill」。

節目中還有許多有趣的單字和文化背景的解釋，每周四、五固定更新，只要上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》就可立即收聽。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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★來IG找我們玩吧：宇宙人外信

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