東奧經濟艙風波！　英美流行的「搭」飛機動詞是什麼？

記者張靖榕／綜合報導

台灣隊伍這次在東京奧運奪牌數已創下新高，而開幕前的「經濟艙事件」依舊被許多人討論，Podcast節目《宇宙人外信》最新一集將透過本次事件，向大家介紹搭飛機時相關的英日韓文單字。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，聽時事一次學英日韓三種語言。

羽球球后戴資穎先前PO出的一張限時動態，引爆以體育署、中華奧會和體協為中心的爭議焦點，儘管總統蔡英文之前特別許諾將讓所有選手搭乘經濟艙，卻在中華奧會的安排下成了官員坐商務艙，選手依舊坐經濟艙的窘況。

此次風波由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌道歉，體育署長張少熙請辭下台暫時告一段落，目前焦點已重新轉回各選手賽事上，但體育相關機構組織的改革仍需被注意。

▼戴資穎的IG限時動態，在台灣輿論界掀起偌大反應。（圖／翻攝IG）

透過時事新聞介紹英日韓文單字的Podcast節目《宇宙人外信》，本集特別說到「經濟艙」的「經濟」（economy），一般在母語人士的口語中，會傾向「重音所在的母音」發音必須最清楚，其他則會省力帶過，像是「economy」的第二個o是重音所在的母音，發音必須最清楚，前後的e跟o，則嘴巴不需張這麼大，聲音也會微弱，詳細發音可上《宇宙人外信》收聽。

經濟艙是「economy class」，商務艙則是「buisness class」，而搭乘飛機除了使用「take」作動詞，在口語中經常也會聽到「fly」，這樣說也比較潮。日韓文中的經濟艙和商務艙因為都是外來語，發音都和英語類似。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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