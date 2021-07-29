指考英文學測化！近5年最簡單　補教師：考生不用重考了





▲補教老師認為，今年英文指考是近5年最簡單。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今年是英文指考的最後一次考試。對於今年的英文試卷，英文補教師Brian說明，「可能大考中心希望考生趕快上大學、不要重考了」，今年是近5年最簡單的一年，且有「指考多益化、學測化」的概念，出題方向也與歷屆考題相同，很容易拿到分數。

Brian分析考題，以往第一大題都會考LEVEL5至6範圍的單字，去年LEVEL5至6更佔了8成，但是今年卻不到一半，甚至出現LEVEL1至4的單字，且考題取材相當生活化，與多益考試內容機會相同，對於有準備過多益考試的學生相當有利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Brian指出，這份試卷符合108課綱素養，閱讀素養非常明顯，也著重閱讀理解，取材相當多元，克漏字則考的很簡單，例如考出壓力紓發等題，流星題在歷屆考古題也可以看到相似題，很容易拿分數。

Brian進一步分析，非選題考出全球暖化議題，在各種翻譯書中均可找到雷同的題目，讓考生寫起來應該很順利。至於英文作文要考生去思考大學教授全英語授課，Brian老師認為應是呼應2030年邁入雙語國家，扣住生活題目。

Brian表示，整份試卷中間偏易，考生可拿到好分數，預估頂標84、前標77、均標58、後標35、底標24。