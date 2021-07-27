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案發現場／軟爛男絞殺母女、性侵前女友判死　父悲慟等嘸槍決執行

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃麟凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

2013年現役軍人黃麟凱將王姓前女友的打工存的20萬元學費花光，不滿王家人向母親討錢、害母親丟臉，竟拿著預藏的鑰匙潛入王家，先以童軍繩將王母勒斃後，再控制前女友，在她極度恐懼下性侵得逞，事後還宣稱雙方是「合意」，2017年遭判死刑確定，沒想到黃麟凱聲請釋憲想延緩槍決執行；承辦副隊長在Podcast《我在案發現場》中透露，「王爸爸一直在等槍決那天，以祭妻女在天之靈，他要的只是一個公道……。」

▼點擊收聽Podcast《我在案發現場》軍人絞殺母女。

2013年10月1日晚間7時許，駕駛完預拌混泥土車的王爸爸回到三重租屋處，預想妻子可能已經煮好一桌菜在等他，卻發現二樓住家大門怎樣都打不開，原本以為妻子可能是睡得太晚，但撥打家中電話也沒人接，王爸爸心中起疑，請大女兒以及女兒男友來幫忙，男友爬上二樓逃生窗順利開啟大門，王爸爸進屋後所見景象讓他永世難忘。

妻子坐在主臥房躺椅上，身上蓋著毯子、雙眼發直，王父大力地晃了晃妻子動也不動，才驚覺她已失去氣息，與女兒急忙把將母親抬到走廊，緊接著王父進到三女兒、四女兒的房間，見四女兒被人用棉被蓋住也無生命跡象，經救護人員急救送醫後仍宣告死亡，而兩人脖子上都有一道清楚的勒痕，警方認定這是一起他殺命案，隨即組成專案小組展開調查。

就讀文化大學夜間部的19歲的王家小女兒與47歲的王母雙雙殞命，王父起先懷疑是竊賊謀財害命，還說2週前有小偷入侵小女兒的房間、觸碰小女兒的身體，好險小女兒及時驚醒，向對方說「說你是誰？從哪裡進來？可不可離開？
」對方就離開住處；這段經歷加上屋內並無翻動痕跡，讓專案警方認為侵入住家的並非竊賊，而是與小女兒熟識的對象。

▼案發現場並無被竊賊翻動的痕跡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

與死者為同卵雙胞胎的三姐更向警方透露，約兩個月前妹妹與前男友黃麟凱分手，並從黃男那取回原本由他保管的提款卡，但近日去補登存摺，發現辛辛苦苦打工存的20萬元被領到剩下個位數，繳不出大學學費的妹妹相當生氣，為了這筆款項兩邊家長還有出面協調，最後約定黃男當場償還9萬元債務，還簽下了協議書寫明「即日起互不相欠」。

警方研判黃麟凱有殺人動機，前往其住處找不到人，經胞姊電話聯繫，他先是稱在蘆洲修車，後來又改口稱是在跟朋友一起吃飯；時任三重警分局偵察副隊長黃明福當時接過手機，向黃男說「你的前女友死了，希望你可以出面配合調查」，不料他竟冷冷回了一句「關我什麼事」就掛上電話。

▼王家家境並不富裕，四千金皆在學期間皆半工半讀努力存錢。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

就在副隊長要去蘆洲地區尋找黃男下落時，突然接到所長打來的電話，稱案發現場「有狀況」；當下他不明所以，返回現場卻發現所長手中抓著一名臉被抓傷的男子，一看他所攜帶的健保卡，上頭寫的三個大字就是「黃麟凱」，原來黃男躲藏在公寓頂樓被鄰居發現通報，面對警方質問他聲稱是在頂樓吸菸，臉上的傷痕則是小狗抓傷的，還反問警方「我不能在這嗎？」

警方認定他涉嫌重大，將他帶回偵訊，想不到在警車上副隊長勸導「這麼漂亮的女孩子跟你跟了幾年，得到什麼？錢沒了、感情沒了，命也沒了，身為一個男人不給他公道，說得過去嗎？」黃麟凱聽完一席話頓時痛哭流涕，在警車就坦承犯行。

▼黃麟凱躲藏在屋頂被鄰居通報才被逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

黃麟凱是由母親獨自撫養長大，從小就備受呵護，就讀高職一年級就跟王女認識成為班對，由於各自外型亮眼、感情深厚，被同學認為是神仙眷侶，不料就在畢業後黃男等待當兵無所事事，王女則是努力打工存錢，情侶貌合神離、漸行漸遠，在案發前兩個月正式分手，但彼此仍有互動來往，黃麟凱分手期間仍努力想要去挽回這段感情。

不料黃麟凱入伍新兵訓練時，王女發現存款剩下個位數，直接找上王母，王母則認為這20萬元是情侶共同花費，只願幫兒子償還10萬元債務，但王女不同意，雙方不歡而散。黃麟凱9月29結訓假返家後得知此事，當晚就約了王女以及王家三姐到超商談判，黃男當場簽了一張10萬元本票，但王女不相信他的還款能力，催促他應該當晚就償還債務，黃麟凱於是聯繫母親出面還債。

▼姐姐男友幫忙簽了支票，黃麟凱還跟前女友寫了協議書。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

黃麟凱見前女友不念舊情，挽回感情無望，又逼迫母親必須出面，因此萌生了殺意，談判破裂後就去附近的五金百貨買了童軍繩等做案工具，即便後來由黃家大姐的男友幫忙簽了支票，雙方也寫了協議書，但2天後熟知前女友作息的她仍拿著備份鑰匙潛入王家，被王母發現後先將她勒斃， 再將下班返家的王女綑綁、拿褲子矇住頭部。

就在黃男將大門反鎖時，王女趁隙將褲子扯下，並踢翻黃麟凱放作案工具用的提袋，恰巧見到皮夾內兩人的親密合照，頓時知曉蒙面歹徒身分，呼喊黃麟凱的姓名，要他有話好好說；黃男將王女鬆綁後，見王女處於極凍恐懼狀態竟性侵得逞，並趁她要去洗澡時從後將王女勒斃，事後還留在犯案現場尋找倆人的訂情戒指，直到王父返家敲門他才驚覺不對勁，趁王父下樓時躲到頂樓藏匿。

▼黃麟凱採買童軍繩等犯案工具。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

此為軍法移交司法審判後首案，開庭時黃麟凱還聲稱雙方是「合意性交」，想殺死前女友是因為對母親不尊敬，還說王母看不起自己單親家庭出身才下手；但法官認為黃麟凱性侵事證明確，加上警大犯防系教授的心理鑑定也評估黃麟凱要再社會化需花費很大力氣，「性格有其弱點，不是在監獄、醫院中可以治療的」，因此法官最終判處死刑確定。

▼點擊收聽Podcast《我在案發現場》死囚黃麟凱聲請釋憲。

原本王爸爸以為能用黃麟凱的性命祭枉死的妻女，不料黃男竟然申請釋憲，認為最高法院第二次發回更審以後的2位法官跟第一次的一樣違反憲法保障人民訴訟基本權及公平法院原則，目前聲請案仍在大法官會議審查中；依照程序，只要死囚聲請釋憲仍在審查中，就無法執行槍決，王父至今仍在期盼最新結果，期待黃麟凱8月份或許有槍決的機會。

承辦此案的警官黃明福在真實犯罪Podcast《我在案發現場》還原偵辦細節，還談到王父每次開完庭都會與他通電話，這麼多年來對於無法保護妻女仍耿耿於懷，唯一心願就是見到黃麟凱執行槍決，他才能依約定去上香告慰妻女亡魂……

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▼黃麟凱判死後聲請釋憲，讓王爸爸遲遲等不到槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼黃齡凱殺死王家母女遭判死刑，卻申請釋憲躲避槍決執行。（圖／記者陳豐德翻攝）

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