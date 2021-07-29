這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

▲曾有民眾直播防疫式麻將打法，結果秒被打槍。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

疫情緩解，中央宣布降二級不解封，打麻將如果能夠維持社交距離、把口罩戴好，基本上不反對，但彰化縣因打麻將群聚，匡列上千人，造成38人染疫，宣布「非同住者仍不得打麻將」，縣長王惠美今日仍於防疫記者會後強調，縣內只允許同住者打麻將，其餘全部禁止，原因是一旦出現確診者，中標機率為百分百。

彰化縣政府26日召開防疫記者會時，根據今年以來縣內269起本土確診，於25日製作一張「在不同接觸環境之下的感染率」圖表，結果顯示打麻將中鏢率高達100%。

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▲彰化牌咖傳播鏈確診率100%。（圖／彰化縣衛生局提供）

葉彥伯表示，近日頻頻收到是否開放打麻將、打牌的訊息，他日前在防疫記者會上藉由實證分析來看每個場域的感染風險，風險越高的場所管制措施就要越謹慎，以同桌打麻將來看，感染率100%，同住一戶或是宿舍的感染率>80%，歌唱等社區活動及同病房的病人皆75%，共乘轎車67%，同戶分層同住50%，泡茶聊天33%，親友聚會20%，學校的同班同學或是職場同辦公室的同事3-6%。

▲縣長王惠美宣布非同住者不得打麻將。（圖／翻攝自彰化縣府直播）

葉彥伯表示，打麻將、唱歌都是屬風險性行為，但在公園或空曠地方下棋則不在範圍內，彰化縣警局對此強調，由於縣府已宣布非同住者禁止打麻將、打牌、吃飯、喝酒、唱歌等，一旦遭檢舉稽查屬實，若涉及賭博行為依刑法賭博罪移送，如無，開立稽查單移由衛生局裁罰。

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