　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會國民黨團書記者劉淑芳將於8月3日提案連署，建議透過行政程序要求中央全民普發現金1萬元，對此縣長王惠美對此表示，用「現金」的話，對許多面臨水電費都繳不出來、沒飯吃的人是馬上最有感，當然長期站在振興經濟，數位券也有它的功效，但現在應該是要救這些沒飯吃的人。

▲彰化藍營提案普發現金1萬元。（圖／彰化縣議會）

▲彰化縣長王惠美認為普發現金對沒飯吃的人最有感。（圖／記者唐詠絮攝）

劉淑芳指出，三級警戒至今已經2個月，經濟蕭條，爆發倒閉潮，甚至有不少民眾根本領不到紓困金，有的民眾連水電費也繳不出來，影響民生甚鉅，歐洲美國及加拿大各國，也都直接發放現金救急。

▲彰化藍營提案普發現金1萬元。（圖／彰化縣議會）

▲彰化縣議會綠營贊成中央發放振興券。（圖／彰化縣議會提供）

但民進黨團總召許書維則反對藍營彰化縣黨團提案，他表示目前疫情已經趨緩，地方不少業者已經步入常軌，就連夜市攤商也恢復營業，現在最重要的就是發數位振興券刺激經濟，刺激消費，這才是最正確的做法。

行政院已著手研擬相關產業振興方案，推估最快9月發行振興券，王惠美強調，當然長期站在振興經濟，數位券也有它的功效，但目前最先要做的是，是要救這些沒飯吃的人，發「現金」，對許多面臨水電費都繳不出來、沒飯吃的人是馬上最有感。

外送員搭電梯鬼遮眼？錦新大樓靈異事件再添1樁　日文的「心靈」其實很恐怖

雅頓最熱賣的「綠茶香水」一瓶不到450元　送禮、自用都好划算

ET快訊
比總差分不輸樊振東　林昀儒姑丈：他小六時我就不是對手了
女兒是桌球校隊　賈永婕問「遇過林昀儒？」答案傻眼
北市公開特權疫苗報告　她11天8度狂索疫苗
館長敗陣！　罵吳宗憲「呷洨」判賠金額出爐
世界看到林昀儒！他卻爆「小林自費13萬請教練」嘆：不是台灣栽
林昀儒超愛聊車子！型號倒背如流　「夢想車款」是這一台
日媒狂讚林昀儒「台灣の神童」！　緊逼中國球王苦纏7局
「世界桌壇震憾到了！」　林昀儒國小教練：明天一定拿銅牌
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大稻埕碼頭貨櫃市集恢復營業能否戶外開吃？　黃珊珊回應了

雲林拼產業就業　《遠見》調查施政滿意上升！張麗善：邁向五星

林昀儒連趕4分嚇出球王一身冷汗　柯建銘：奮戰精神令人敬佩！

好心肝翻版？議員爆：板橋中英醫院也「免預約打疫苗」

南投爭取國高中教師疫苗中央點頭　林明溱：開學前2周開打

快訊／內政部宣布：社會團體工作人員聘僱　不用再報主管機關備查

縣市長施政滿意度六都第三　黃偉哲：按正常步調推動市政

賴清德分析林昀儒7招戰球王　小林同學無限可能「明天再拚銅牌」

彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

《外交家》雜誌批北市防疫　柯文哲回擊「奇怪」：亂寫一通

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

大稻埕碼頭貨櫃市集恢復營業能否戶外開吃？　黃珊珊回應了

雲林拼產業就業　《遠見》調查施政滿意上升！張麗善：邁向五星

林昀儒連趕4分嚇出球王一身冷汗　柯建銘：奮戰精神令人敬佩！

好心肝翻版？議員爆：板橋中英醫院也「免預約打疫苗」

南投爭取國高中教師疫苗中央點頭　林明溱：開學前2周開打

快訊／內政部宣布：社會團體工作人員聘僱　不用再報主管機關備查

縣市長施政滿意度六都第三　黃偉哲：按正常步調推動市政

賴清德分析林昀儒7招戰球王　小林同學無限可能「明天再拚銅牌」

彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

《外交家》雜誌批北市防疫　柯文哲回擊「奇怪」：亂寫一通

「驗尿報告出來讓大家看」　流氓藥師臉書自清：絕無持有槍毒

美西野火5000消防員也難滅！燒掉3.2個台北市　出動「無人機」作戰

這張神圖秒解人間日常染疫機率　看完第一項馬上吃手手

台日美戰略對話「團結抗中」　國台辦：別向「台獨」發出錯誤信號

貓奴居家上班無奈PO照「工作進度被拖累」　網炸出上千共鳴

指考數學甲藉「快篩試劑、戳戳樂」考機率　試考生：有一定難度

現省超過2000元！八色烤肉開賣和牛龍蝦套餐下殺5折　8月限定

卧槽、卧槽槽！他曝中國選手「場上狂飆髒話」關鍵原因：回國怕失業

桃機倉儲人員接種專案開跑　3日內拚千人打疫苗

退休中將羅文山侵占政治獻金838萬僅判2年　檢方上訴遭駁確定

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

政治熱門新聞

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

政院擬推「振興5倍券」　最快9月發行

快訊／北市餐飲開放內用！柯文哲：最快下週二

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

遠見／五星縣市長出爐　侯友宜、鄭文燦、潘孟安、徐榛蔚、劉增應

快訊／新北公布最新足跡　2確診都去了板橋這家World Gym

跟進北市餐廳解封？　侯友宜回應了

台涉海地總統遇刺案　外交部回應

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察國家要看如何面對失敗

游錫堃在安倍晉三面前談話全文曝光

我又來了！北市府揭高嘉瑜10天狂索疫苗

東奧正名吵3年　當年他一段話再惹議

更多熱門

相關新聞

林昀儒維基被竄改！網驚現「戰績被加入2字眼」

林昀儒維基被竄改！網驚現「戰績被加入2字眼」

19歲桌球好手林昀儒今（29日）在東京奧運桌球男單準決賽以3比4不敵「中國球王」樊振東，未能闖進金牌戰。不過，史詩級85分鐘大戰讓兩岸網友都驚嘆「彷彿在看冠軍戰」、「看到心絞痛」；更有鄉民發現林昀儒的維基百科疑似遭入侵，戰績項目中被加入不相干字眼，還表示「想要出手復原，就發現已經有人在幫忙復原了，但是馬上又有人改回來！」

林昀儒敗球王：我沒有放棄任何一刻

林昀儒敗球王：我沒有放棄任何一刻

10歲奪金牌！林昀儒超萌模樣曝光

10歲奪金牌！林昀儒超萌模樣曝光

林昀儒緊逼世界第一到最後一局　林飛帆：金牌戰水準的對決！

林昀儒緊逼世界第一到最後一局　林飛帆：金牌戰水準的對決！

球王風範！樊振東讚賞林昀儒：我贏得艱辛

球王風範！樊振東讚賞林昀儒：我贏得艱辛

關鍵字：

數位券振興券彰化現金紓困影音

讀者迴響

熱門新聞

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

林昀儒3比4惜敗中國球王樊振東

球王風範！樊振東讚賞林昀儒：我贏得艱辛

4生肖、4星座中9.2億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面