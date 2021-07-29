彰化藍營提案「中央普發1萬現金」　王惠美：先救沒飯吃的人

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會國民黨團書記者劉淑芳將於8月3日提案連署，建議透過行政程序要求中央全民普發現金1萬元，對此縣長王惠美對此表示，用「現金」的話，對許多面臨水電費都繳不出來、沒飯吃的人是馬上最有感，當然長期站在振興經濟，數位券也有它的功效，但現在應該是要救這些沒飯吃的人。

▲彰化縣長王惠美認為普發現金對沒飯吃的人最有感。（圖／記者唐詠絮攝）

劉淑芳指出，三級警戒至今已經2個月，經濟蕭條，爆發倒閉潮，甚至有不少民眾根本領不到紓困金，有的民眾連水電費也繳不出來，影響民生甚鉅，歐洲美國及加拿大各國，也都直接發放現金救急。

▲彰化縣議會綠營贊成中央發放振興券。（圖／彰化縣議會提供）

但民進黨團總召許書維則反對藍營彰化縣黨團提案，他表示目前疫情已經趨緩，地方不少業者已經步入常軌，就連夜市攤商也恢復營業，現在最重要的就是發數位振興券刺激經濟，刺激消費，這才是最正確的做法。

行政院已著手研擬相關產業振興方案，推估最快9月發行振興券，王惠美強調，當然長期站在振興經濟，數位券也有它的功效，但目前最先要做的是，是要救這些沒飯吃的人，發「現金」，對許多面臨水電費都繳不出來、沒飯吃的人是馬上最有感。

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