快訊／桃園八德民宅桶裝瓦斯氣爆！　屋主、懷孕女兒受傷送醫

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區介壽路二段民宅29日上午發生桶裝瓦斯氣爆意外，桃園市消防人員到場後，現場並無火勢，趕緊將薛姓父女檔救出送醫，其中薛男四肢有6%二度傷燙傷，懷孕的薛女則頭部有撕裂傷，所幸2人均意識清醒，送往部立桃園醫院急救中；至於氣爆原因，消防人員指出，根據薛姓屋主自述，疑似發現桶裝瓦斯有漏氣聲音，上前檢查時突然發生氣爆，至於真正氣爆原因仍由消防局火調科人員鑑識釐清。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅29日上午7時許發生瓦斯氣爆，薛姓父女分別受傷送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市消防局指出，桃園市八德消防分隊上午7時19分接獲報案指稱，位於八德區介壽路二段一棟民宅1樓處發生瓦斯氣爆，消防局立即派遣2輛消防車、3輛救護車與13名警消前往灌救。

▲桃園市八德區介壽路二段民宅29日上午7時許發生瓦斯氣爆，薛姓父女分別受傷送醫，八德警方到場勘查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員趕抵現場時，發現現場是4樓鋼筋水泥建築，5樓有鐵皮加蓋民宅，起火點在1樓處，但現場並無火勢，但屋內鐵門已遭炸壞，趕緊將屋主54歲薛姓男子、33歲的薛姓孕婦救出，其中薛男四肢有6%二度燒燙傷、薛女則頭部有撕裂傷，2人均意識清楚被送往附近的部立桃園醫院急救。

據消防人員表示，薛姓屋主自述，上午起床後聞到廚房有疑似瓦斯漏氣異聲，趕往查看時，就突然發生氣爆，當時並未有開啟瓦斯爐等動作；至於氣爆發生原因須待消防局火調科人員鑑識釐清原因。

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