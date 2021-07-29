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台南歸仁地政數位作業抽好禮開獎　得獎人公告官網、臉書

▲台南市歸仁地政事務所，舉辦「去拿禮？來歸仁數位作業抽好禮」活動，29日以FB臉書網路直播方式辦理抽獎。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市歸仁地政事務所，舉辦「去拿禮？來歸仁數位作業抽好禮」活動，29日以FB臉書網路直播方式辦理抽獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所，配合台南市智慧城市發展計畫，特別規劃於4月12日至5月7日期間舉辦「去拿禮？來歸仁數位作業抽好禮」活動，29日以FB臉書網路直播方式辦理抽獎，獎項包含有便利商店商品卡、商品禮券、電鍋、微波爐、咖啡機及頭獎掃地機器人等多項實用好禮，吸引民眾熱烈參與。

歸仁地政楊文松主任表示，配合防疫政策，減少民眾實體接觸，鼓勵民眾以線上數位化申辦地政業務，特別規劃本次「來歸仁數位作業抽好禮」活動，期盼能以「網路替代馬路」，讓民眾輕鬆辦理地政業務。此外，本次透過開獎直播同時宣導「性別平等」議題，讓民眾瞭解不分性別均享有對土地及不動產的法定繼承權利。

在嚴峻的疫情期間，歸仁地政以數位取代實體降低人與人接觸的風險，相信市民朋友已經透過實際操作數位作業體驗其便利性，此外，內政部也在8月1日起於數位櫃台實施網路申請不動產登記，歡迎各位市民朋友多加利用。

歸仁地政表示，在活動期間市民朋友透過數位作業，包含實價登錄案件以A2申報、申請地籍異動即時通、使用行動支付等等即可獲得摸彩券一張以獲取抽獎資格。抽獎活動原訂於5月31日舉行，但配合中央防疫升級，延至今日辦理，感謝市民朋友的參與，本次獲獎名單將公告於歸仁地政官方網站及臉書（https://is.gd/g10iGC），亦將逐一通知獲獎市民朋友。

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