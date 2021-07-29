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西南氣流發威台南水庫持續進水　台南4水庫總蓄水量破5億噸

▲台南因西南氣流影響連日都有降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量突破5億噸大聯，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南因西南氣流影響連日都有降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量突破5億噸，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南因西南氣流影響連日有降雨，台南水庫持續進水，29日上午9時止，南化水庫蓄水量9133萬噸，曾文水庫蓄水量34315萬噸，烏山頭水庫6164萬噸、白河水庫1020萬噸，台南4座水庫總蓄水量達5億0614萬噸，突破5億噸大關，是台南地區近期最佳水情。

▲台南因西南氣流影響連日都有降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量突破5億噸大聯，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南因西南氣流影響連日都有降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量突破5億噸大聯，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及西南氣流帶來降雨，水情逐漸改善，加上近來颱風氣流及接匵西南氣流影響，截至7月29日上午9時止，曾文水庫蓄水量為34315萬噸（蓄水率約67.3％），南化水庫蓄水量為9133萬噸（蓄水率約100％），再加上烏山頭水庫6146萬噸（蓄水量78.2％）、白河水庫1020萬噸（蓄水量86.9％），4座水庫合計蓄水量5億0614萬噸，其中曾文水庫進水最多，與5月份相較，足足進水約64％，有效紓解台南地區水情，目前農田水利會已進行稻作供灌。

▲台南因西南氣流影響連日都有降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量突破5億噸大聯，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南因西南氣流影響連日都有降雨，台南水庫持續進水，台南4座水庫總蓄水量突破5億噸大聯，其中曾文水庫進水量最多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期台南地區尚有降雨，水庫總蓄水量仍會有進帳，終於突破5億萬噸蓄水大關。台南水情雖有明顯改善，黃偉哲市長仍籲請市民朋友面對極端氣候，仍需持續撙節用水，養成日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，除市府取用外，也歡迎市民朋友自由前往取用。

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