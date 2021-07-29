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騎士卡貨車底盤！車禍「血線流出人見骨」　千斤頂搶命

▲台南市麻豆區寮廍里發生一起機車和小貨車車禍事故，28歲何姓機車騎士人滑進貨車底盤受困，消防人員到場搶救何男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆區寮廍里發生一起機車和小貨車車禍事故，28歲何姓機車騎士人滑進貨車底盤受困，消防人員到場搶救何男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區寮廍里29日上午7時多發生一起機車和小貨車車禍事故，28歲何姓機車騎士人滑進貨車底盤受困，麻豆消防分隊出動2車5人到場，搶救何男脫困，並以救護車送麻新樓醫院救治，目前肇事原因及相關責任正由麻豆分局調查處理中。

▲台南市麻豆區寮廍里發生一起機車和小貨車車禍事故，28歲何姓機車騎士人滑進貨車底盤受困，消防人員到場搶救何男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆區寮廍里發生一起機車和小貨車車禍事故，28歲何姓機車騎士人滑進貨車底盤受困，消防人員到場搶救何男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於29日上午7時多報，台南市麻豆區寮廍里發生車禍，有人受困在貨車車底，消防局派出麻分隊派2車5人前往搶救，消防人員發現係機車與小貨車發生車禍，機車騎士人車倒地，人卻滑進小貨車底盤受困出不來，消防人員以千斤頂撐起車體，將28歲何姓男子救出困，何姓患者有右手開放骨折，多處挫傷，但人意識清楚，以救護車送麻豆新樓醫院救治。

▲台南市麻豆區寮廍里發生一起機車和小貨車車禍事故，28歲何姓機車騎士人滑進貨車底盤受困，消防人員到場搶救何男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆區寮廍里發生一起機車和小貨車車禍事故，28歲何姓機車騎士人滑進貨車底盤受困，消防人員到場搶救何男脫困送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警麻豆分局案發後派員到場管制交通，並進行勘查測繪蒐證。麻豆分局指出，麻豆區寮廍里寮仔廍（176線道)於29日早上7時許發生一起交通事故，何姓男子（28 ）騎機車沿麻豆區176線道（西往東） 直行行徑約24.3K處時，楊姓男子（61 歲）駕駛自小貨車於同向路肩起駛迴轉，何男發現時反應不及，急煞後車輛側滑撞擊小貨車左前車身，並連人帶車卡進小貨車車底，造成何男右手手臂骨折、身上多處擦挫傷，送醫治療狀況平穩，經酒測後雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因尚待調查釐清中。

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