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台南統計登記單選高端疫苗者近萬人　最熱門仍是「莫德納」

▲台南統計登記單選高端疫苗者近萬人，但最最熱門的首道仍是「莫德納」疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南統計登記單選高端疫苗者近萬人，但最最熱門的首道仍是「莫德納」疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心27日公告「高端疫苗」正式成為預約平臺選項之一，可供20歲（含）以上民眾選擇；台南市衛生局統計，截至28日下午1時為止，台南登記「高端疫苗」單一種類有近萬人，而選擇AZ疫苗、莫德納疫苗或高端疫苗都可接受者，則有逾3萬人，顯示台南民眾並不排斥選擇「高端疫苗」，意願度不低。

台南市衛生局表示，1922疫苗意願登記平台27日下午2時重新開放，初步統計截至28日下午1時為止，南市登記疫苗種類與人數，分別是：「單選AZ疫苗」者有36302人，「單選莫德納疫苗」者有239123人，「單選高端疫苗」者有9732人。

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其中，選擇「AZ或莫德納」皆可者達30萬5274人，而選擇「AZ或高端」皆可者達1643人，最後是選擇「莫德納或高端」皆可者則達6087人。而若是目前1922疫苗登記預約平臺所列三款疫苗皆能接受者，台南市登記民眾則有31908人有意願接受。

台南市衛生局提醒，預約平臺可供登記疫苗種類有AZ、莫德納及高端共3種，屆時將按疫苗分配情形，以及參照民眾登記意願開放預約接種，意願登記或修改可上平台網址 https://1922.gov.tw/vas/

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