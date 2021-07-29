《十大政治領袖》唯一女性　盧秀燕讓台中升等變成4顆星

▲台中市長盧秀燕。（圖／台中市政府提供）

政治中心／綜合報導

根據《ETtoday新聞雲》在最新一次的「十大政治領袖」排行調查，台中市長盧秀燕排名大幅躍進至第七名，在十大政治領袖中是唯一的女性政治人物。無獨有偶，遠見雜誌29日也公布了最新的「縣市長施政滿意度調查」，調查結果顯示，盧秀燕是六都中唯一進步的市長，進步幅度高居全國第二名，與過往成績相較，也是近10年來滿意度最高的台中市長。

全國疫情在今年5月大爆發，對於國內政治人物的領導能力與表現，《ETtoday新聞雲》於2021年5月30日至6月1日，以「手機簡訊」進行調查，回收有效樣本數為1,520份，在台灣目前最有知名度以及影響力的31位政治人物名單，由受訪者選出十個，依據挑選次數最多的前十名做為榜單的依據。

根據調查結果，新北市長侯友宜在31個政治人物中被看好度第一，高達79.1%民眾認為侯友宜最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖。在十大政治領袖排行榜中，除了侯友宜外，同時也有4位六都首長入榜，包括台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦，以及高雄市長陳其邁。

其中，盧秀燕除了因中火發電廠增設議題上與中央力抗，在開通中捷，以及面對5月疫情大爆發後，迅速指揮展開積極抗疫，人氣與看好度獲得肯定外，她的排名也一舉大幅躍進至第七名，是十大政治領袖中唯一的女性政治人物。

而根據遠見最新公布的2021「縣市長施政滿意度調查」調查結果顯示，全台22位縣市長滿意度下滑有15位，盧秀燕卻逆勢上揚，施政滿意度為59.1%，較去年提升了5.8%、施政分數為67.7分，也比去年增加3.3分，是六都中唯一進步的市長，進步幅度高居全國第二名。與過往的遠見施政滿意度調查結果相較，盧秀燕也是近10年來滿意度最高的台中市長。

遠見表示，遠見表示，每年在6月公布「縣市長施政滿意度調查」結果，今年調查於3月2日至4月16日進行，但因5月中疫情急升溫，全台進入三級警戒，《遠見》認為當時縣市治理應以防疫為第一優先，因此延後至疫情稍緩才揭示成績。

根據調查結果，今年成績逆勢上揚的百里侯，清一色是女性，值得注意的是台中市長盧秀燕，她是六都唯一滿意度與施政分數均上升者，滿意度上升5.8個百分點，施政分數上升3.3分，不滿意度則下降6.3個百分點。

另外，在施政面向淨滿意度調查部分，台中市在6項施政上均比去年有明顯進步，包括： 教育（+2.4%）、道路與交通(+4.5%)、消防與公共安全（+1.6%）、醫療衛生(+2.5%)、觀光 休閒(+4.5%)、經濟與就業(+5.6%)。



遠見表示，此次的調查是由遠見民意研究調查為執行單位，透過電話訪問蒐集意見，時間為110年3月2日至4月16日，以18點至22點為主，並涵蓋週末假日，各縣市同時開始同時結束。調查共訪問22縣市，共完訪14,321人。13縣市（基隆市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣及台東縣）各完訪約700人，抽樣誤差為±3.7％；澎湖縣、金門縣各完訪約400人，抽樣誤差為±4.9％；連江縣完訪201人，抽樣誤差為±6.9％（信賴水準皆為95％）。

六都設籍居民以市內電話及手機進行，各完成市內電話約550份、手機電話約150份，進一步使用洪永泰教授2017年於「選舉研究」期刊公布之組合估計方法進行資料合併，各縣市比較將以合併後的調查數據為準。調查結果分別就各縣市受訪者性別、年齡、教育程度、戶籍選區等項進行樣本代表性檢定，並進行加權處理。

▲2021《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查 。（點圖可放大／遠見雜誌提供）