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快訊／727降為2級警戒　台中幼兒園全面復課！盧秀燕：穩健鬆綁

▲▼盧秀燕視察幼兒園。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕視察幼兒園，表示將採漸進式解封。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

中央宣布7月27日疫情警戒降為二級，台中市長盧秀燕23日表示，市府因應中央鬆綁指引提前盤點資源，「不會為解封而解封」，將採取「穩健式鬆綁、漸進式解封」原則，一切「小心翼翼」推動，守護幼兒及教師安全。

市長盧秀燕今天一早在教育局長楊振昇陪同下，前往安和非營利幼兒園視察，督促幼兒園做好量體溫、噴酒精、戴口罩、中餐及點心時間需設置隔板及每日環境清消等防疫措施。

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▲▼盧秀燕視察幼兒園。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，三級警戒已實施一段日子，很多市民生活受到影響，目前疫情已較先前平穩，為因應中央7月27日進一步解封，市府提前盤點資源，首波針對社福機構、教育機構、部分藝文活動彈性調整開放，像是身心障礙機構、日照中心等處所將漸進式鬆綁。

她指出，教育系統部分，因大多數幼兒園所的教師已接種疫苗，將朝向開放持續整備，其它機構部分，昨日中央召開全國視訊會議尚未有進一步說明，台中將積極為解封提前做好準備，並依照中央接下來訂定的指引積極因應。

教育局楊振昇也說，台中公私立幼兒園合計765家，預計7月27日全面復課，在復課過程中，幼兒園將提前做好防疫工作，包括酒精、口罩、額溫槍及用餐隔板等，未來復課後的容留人數將會依照中央規範實施。

他指出，台中幼教人員的疫苗施打率達92%，未施打疫苗或已接種第1劑疫苗但未超過14天的幼教人員，應在進入幼兒園前提供3日快篩陰性證明；此外，前兩波幼兒園教育工作人員疫苗接種均已造冊，依據中央規定，若未在規定時間內接種者，將請教師盡速到唐鳳系統預約，全面建構防護網。

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