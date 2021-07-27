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六都市長防疫表現最新民調　藍綠都挺！侯友宜被肯定度破5成

▲▼侯友宜今(26)日體驗製作校園版血氧機。（圖／新北市府提供）

▲侯友宜防疫表現獲得各年齡層族群認同。（資料照／新北市府提供）

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情趨緩，台灣民意基金會27日公布7月最新民調，調查台灣民眾對六都首長的防疫政策表現度排行，結果顯示，此次疫情「重災區」的雙北市長民調表現最好，新北市長侯友宜被肯定度高達50.3%居冠，台北市長柯文哲以30.4%居次，兩者的差距達20個百分點。

台灣民意基金會民調結果顯示，當民眾被問到六都市長哪一位防疫政策做得比較好，最多複選3位，侯友宜以50.3%高居第一，柯文哲30.4%居次，高雄市長陳其邁29.4%第三，台中市長盧秀燕25.3%第四，桃園市長鄭文燦12.3%第五，台南市長黃偉哲僅獲9.4%敬陪末座。

若與台灣民意基金會5月民調結果比較，六都市長防疫表現整體排序沒有變化，但侯友宜被肯定度上升4.8個百分點，柯文哲雖坐穩第二排序，但被肯定度顯著下滑6.3個百分點，與侯友宜的差距擴大至20個百分點，也是唯一一個被肯定度下滑的六都市長。

另以受測者政黨傾向進行分析，民進黨支持者6成6認為陳其邁表現較好，4成2認為侯友宜表現較好，柯文哲敬陪末座，只有7.1%肯定他的表現；國民黨支持者6成5認為侯友宜表現較好，4成6認為柯文哲表現較好，4成5認為盧秀燕表現好；而民眾黨支持者7成5認為侯友宜表現較好，7成1認為柯文哲表現較好，3成3認為盧秀燕表現較好。

在受測者年齡方面，柯文哲最受25歲至34歲的青年族群青睞，而侯友宜除25歲至34歲外，在其他各年齡層都是首選，盧秀燕則以3成8被肯定度在55歲至64歲的族群中異軍突起，陳其邁以3成2在65歲以上長者族群搶下第二。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在這波狂亂疫情風暴中，六都市長各有不同的防疫體驗，因為各自有不同的政治角色和戰鬥位置，利弊互見，八仙過海，各顯神通，但誰表現較突出？誰表現較一般？台灣人心中自有一把尺。

游盈隆直指，柯文哲和侯友宜這段時間的際遇和表現迥異於其他六都市長，在波濤洶湧的政治與民意大海中，柯文哲宛如一個衝浪手，不斷追浪，與浪搏鬥，過程中承受極大壓力，民意支持度起伏明顯，侯友宜也有類似的經驗，但他相對保守低調。

游盈隆比喻，陳其邁與盧秀燕也是政治衝浪手，他們正一路往上衝，還沒有真正遇到大浪，此時應有暢快的感覺；鄭文燦和黃偉哲選擇停留在比較沒有浪的岸邊，無意迎向大浪，自然也就逐漸脫離人們的視線。

本次調查訪問期間是2021年7月19至21日3天；以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▲▼台灣民意基金會公布疫苗最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會公布七月最新民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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