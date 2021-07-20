台中接種第1劑人次破53萬！盧秀燕曝：打氣很旺…連3天開設快打站

▲台中市長盧秀燕指出，台中疫苗覆蓋率穩定上升中。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市截至20日上午8時，接種第一劑疫苗已達53萬5,893人，對照台中18歲以上有234萬5725人，疫苗覆蓋率達22.8%；對此，市長盧秀燕表示，市府持續加速接種，今起連3天開設快打站，為「唐鳯系統」第二輪預約民眾、專案造冊的國小及學齡前教職員及65歲長者服務，截至中午12時30分，50處快打站合計接種2萬8,218人，覆蓋率穩定上升。

盧秀燕下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會表示，台中市民約有11萬人透過「唐鳳系統」預約接種疫苗，考量全市醫療院所能吸收的施打量能約8萬人，因此市府今、明2日開設50處快打站、92場次，提供4萬2566名疫苗預約民眾接種，補足醫療院所施打量能，截至今天中午12時30分統計資料，50處快打站合計接種2萬8,218人，包括唐鳳系統預約者與教師專案等，「打氣相當旺」。

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盧秀燕指出，台中同時也為國小及幼兒園教職員約1萬7,000人施打疫苗，即日起至22日提供服務；另外，22日更將開設64處快打站，為台中市65歲長輩施打疫苗。她今早也特地到潭子快打站視察，現場動線井然有序，感謝衛生局、民政局、教育局與學校老師的支援同仁；此外，醫療院所部分，7月16日到19日實際施打AZ第一劑有3萬8965人，報到率約94.6%，報到率非常高。

盧秀燕提到，唐鳳系統第三輪19日已結束預約，預計7月23日至29日開打，台中符合資格估計近21萬人，分別規劃在「醫療院所」與「快打站」施打，比第二輪多10萬人，接種人數很多，這代表更多市民將可接種疫苗，市府將全力協助。由於醫療院所可供量能是8萬多人，因此台中將在7月24日、26日、27日開設快打站66站共257場，支援約12萬多人的施打量能。