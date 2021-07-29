罷免林昶佐團隊穿「閃尿」T-Shirt　3500份一階連署書送抵中選會

▲罷免林昶佐團隊身著「FREDDY閃尿」短袖上衣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐深陷罷免危機，罷免領銜人鄭大平、無黨籍台北市議員鍾小平19日已將第一階段連署書送至中選會，隨後，第二個罷免林昶佐團隊「清林散昶」29日上午，也將3500份第一階段罷免連署書送至中央選舉委員會，全員身著仿效閃靈樂團標誌的「FREDDY閃尿」短袖上衣表達不滿。罷免案領銜人周世雄直言，今年本土疫情爆發，人民最需要林昶佐的時候，還是沒有看到他站出來，因此萬華人要自己站出來淘汰不適任立委。

周世雄說，林昶佐2016年參選時，萬華居民選擇給新人一個機會，讓林昶佐當選立委，2020年選舉又給他第二次機會，但是他上任後完全不接地氣、看不到人，在今年本土疫情爆發、人民最需要他的時候，林昶佐還是不站出來，因此，萬華居民要自己站出來，淘汰這個不適任的立委。

罷免林昶佐團隊發言人高毓安說，在搜集連署書期間，最常聽到萬華居民抱怨「找不到人」，林昶佐身為在地民意代表，竟然讓很多萬華人都有這種感受，是何其荒謬。

至於外界關注這次罷免案是否沾染上特定政黨色彩，高毓安說，該罷免案的領銜人都是在地人士、在地青年，跟帶有特定政治目的的政治人物完全不一樣，「不清楚另外的陣營怎麼在兩三天內，收集到上千份連署書」，且中選會對這次兩份罷免提案是以個案各審做處理，呼籲民眾若連署到台北市議員鍾小平「錯誤的」連署書沒有關係，他們這邊是「正確的」。

媒體追問，曾為民進黨籍的台北市前市議員童仲彥曾表態支持罷免林昶佐團隊的連署，高毓安表示，童仲彥只是以前民意代表的身份支持協助，並不是這次罷免案的領銜人或領導人，實際上童的參與正是萬華在地不分政黨力量、支持罷免林昶佐的展現。

台北市中正區在地代表廖繼斌補充，他在中正區住了50多年，沒有看過一個立委像林昶佐這樣這麼囂爭、不負責任，這次包括罷免林昶佐團隊和台北市議員鍾小平接連提出罷免案，顯示林昶佐真的是「天怒人怨」。

萬華青年代表姚冠均則說，這次萬華被外界稱作本土疫情的破口，萬華人被污名化真的很委屈，「身為一個萬華人，我不知道他（林昶佐）在幹嘛」，雖然林有透過臉書回應他有透過社群平台公告注意事項、拍影片等，但萬華居民年齡層偏高，很多長者不會使用社群媒體，林昶佐已經當立委超過4年，怎麼會不知道？

▲罷免林昶佐團隊身著「FREDDY閃尿」短袖上衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷免林昶佐團隊赴中選會遞交連署書。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷免林昶佐團隊比出倒讚手勢表達立場。（圖／記者屠惠剛攝）