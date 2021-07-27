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私立幼兒園就學補助預扣困難　立委要教育部提前分期撥付

▲▼民進黨立委鍾佳濱、范雲、無黨籍立委林昶佐召開「私幼就學補助加碼紓困，提前分期撥付創造三贏」線上記者會。（圖／取自直播畫面）

▲民進黨立委鍾佳濱等人召開「私幼就學補助加碼紓困，提前分期撥付創造三贏」線上記者會。（圖／取自直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

私立幼兒園將於8月1日開學，5歲就學補助也加碼，以往有些私幼會於註冊費直接預扣，然而今年受疫情停課停業影響收入，希望預扣的家長增加，有能力預扣的幼兒園減少。對此，民進黨立委鍾佳濱27日呼籲，教育部應將就學補助提前分期撥付，減輕家長一次繳清註冊費的壓力。

民進黨立委鍾佳濱、范雲、無黨籍立委林昶佐27日上午召開「私幼就學補助加碼紓困，提前分期撥付創造三贏」線上記者會。

鍾佳濱表示，受到疫情影響，許多家庭收入減少，需要以就學補助抵扣註冊費者增加，然而許多幼兒園由於6、7月無學費收入，而老師薪水等固定開銷仍要照付，可周轉現金告罄、已經無法代墊註冊費，無法再提供家長抵扣。

鍾佳濱認為，就學補助加碼對育兒家庭是項福音，建議教育部能評估在疫情特別時期，分期分成預先撥付給私立幼兒園，減輕家長一次繳清註冊費的壓力，家長也不用延後送托，安心將孩子送托求職，為國家增加生產力，私幼也可維持預扣作法，創造三贏。

林昶佐指出，幼兒補助是國家協助家長育兒的重要政策，這次疫情讓私立幼兒園和家長都受到嚴重衝擊，無論是幼兒園或家長都很難再用過去的模式來支應，教育部應該因應疫情，規劃分期且加快撥款的方式，協助幼兒園與家長度過難關。

范雲則說，家長最期盼安全的就學環境，全園所工作人員應盡力達到百分百施打疫苗，教育部應確實協助園所落實防疫，協助隔板設置及清消設備等。此外，疫情突顯了家長的照顧需求，長期以來民間訴求的「七天有薪家庭照顧假」修法，勞動部不該再視而不見。

政府自2011年實施5歲幼兒免學費就學補助，公幼免學費，私立幼兒園則分上下學期，一學期補助1.5萬元，今年8月起配合「0到6歲國家一起養」，補助增加為一學期2.1萬元，第二胎及第三胎再加碼。

其中，就學補助統一由私立幼兒園於就學滿1個月後，造冊向地方政府申請，每年申請期限為10月15日，地方政府於幼兒園申報一個月內完成審核及撥款程序。據統計，過去有5成幼兒園為給家長方便，於學期初註冊費預扣補助款；部分園所則等政府撥付補助款後再轉撥給家長。

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