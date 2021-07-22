北市8立委民調「他2.78分吊車尾」　名醫驚：選民在疫情中覺醒

▲民進黨立委高嘉瑜獲得第二名。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北市民對於選區立委問政評價最新民調19日出爐，身陷罷免危機的無黨籍立委林昶佐在排名中吊車尾，更在自己的選區中正、萬華區拿到最低分，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，選民是否在疫情中覺醒？只會喊口號的這些人就要被淘汰了。

沈政男昨（21）日在臉書發文表示，「人家要求公佈高端EUA專家會議的錄影，指揮中心說『專家怕獵巫』，拜託，這些人是什麼心態？這麼瞧不起台灣人民嗎？」他認為，疫苗能不能打不只是科學問題，還牽涉風險評估，但「風險都有主觀因素，在民主社會不是少數人說了算」。

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▲林昶佐在全台北市民評價中吊車尾。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男提到，南投縣65至74歲疫苗施打率昨日突破六成，如果加上75歲以上，數字就超過台南，「從這裡就可以看出，前幾天攻擊南投施打率的人與政黨，都只是沿襲過去政爭的步數，根本不是出於善意」。

▲蔣萬安整體評價最高，被全台北市民打了6.21高分。（圖／記者屠惠剛攝）



「但，在後疫情時代，就不一樣了」，沈政男指出，林昶佐在民調排名最後，「選民是不是已經在疫情當中覺醒了？光是只會喊喊意識形態口號的政治人物與政黨，歹勢，在後疫情時代你們就要被淘汰了」，「只有具備科學治理能力的人，才能解決問題，而選民當然會青睞這樣的人」。