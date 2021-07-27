這3點是關鍵！罷免林昶佐有機會　藍營勝利方程式曝光

▲環南市場嗆聲事件爆發後，林昶佐（左）投入公益，16日捐贈5,000件防護衣到醫院。



圖文／鏡週刊

面對罷昶案鬧出雙胞，本刊調查，藍營在地勢力雖然相當憂心，但也未因此趕到絕望，研判只要整合好在地泛藍及白色力量，就有機會將無黨籍立委林昶佐罷免掉，因此呼籲黨內不要再互打，自亂陣腳。

▼林昶佐（左）遭環南市場自治會長林勝東（右）嗆聲後，引發民眾發動罷免案。



藍營地方人士指出，罷免案還未開打，泛藍自家人就先內戰，恐會讓林昶佐最後安然過關。該人士認為，中選會不可能讓2個同性質的案子一併通過，最後其中一方勢必要放下身段支持另一方，藍軍勢力才有望整合，進而爭取中間選民及其他陣營的支持。

依照《選罷法》規定，立委罷免案第1階段提議門檻，為超過選區總選舉人數1/100簽署，第2階段連署門檻為超過1/10簽署。若以第10屆立委選舉，台北市第5選區選舉人數24萬4,748人，因此，林昶佐罷免案第1階段提議須達2,448人以上才成案，第2階段門檻則為2萬4,475人。

▼林昶佐20日邀萬華6大夜市商圈會長召開記者會，協助解封後振興，被外界解讀有意迎擊罷免。



至於罷免投票若要通過，須同意票多於不同意票，且同意票須達選區1/4選舉人數以上，初估罷昶約須達6萬1,187票。

藍營地方人士認為，上屆立委選舉林昶佐拿下8萬1,000票，國民黨候選人林郁方則拿下7萬6,000票，若林郁方加上民眾黨支持候選人徐立信的2萬2,000票，總共就有近10萬票，「只要泛藍勢力整合，再加上中間選民及白色力量，罷昶不是沒有機會成功。」但重要的是須先解決自家人內鬨的根本問題。



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