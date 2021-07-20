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疫病退散挺艋舺！萬華募資方案上線　888元可換限量口罩福袋

▲▼林昶佐結合萬華夜市發起「情義團結、萬華大奮發」募資方案。（圖／翻攝自鬥陣好家在——情義團結 萬華大奮發募資網頁）

▲萬華夜市發起「情義團結、萬華大奮發」募資方案。（圖／翻攝自鬥陣好家在——情義團結 萬華大奮發募資網頁）

記者呂晏慈／台北報導

本土新冠肺炎疫情逐漸趨緩，無黨籍立委林昶佐20日上午聯合艋舺6為商圈會長和促進會理事長舉行線上記者會，為疫情「重災區」萬華商圈發聲，並公布最新「情義團結、萬華大奮發」募資方案，只要在活動期間參與集資專案，就可獲得限量口罩、平安符、悠遊卡等募資回饋品，若募資金額達百萬，將在解封後舉辦振興活動，吸引全台人潮。

林昶佐表示，這波疫情以來，萬華區的艋舺核心地帶就是最辛苦的一群，在疫情間，他先後協助了商圈確診民眾的後送與通報、爭取疫苗、處理攤商紓困案申請、捐助物資給商圈社區的弱勢里民，並在5月底就開始和商圈的幾位會長及幹部們討論未來的振興方案，經過1個多月的籌備，在目前疫情逐步降溫的時刻，推出「情義團結、萬華大奮發」募資方案，希望能據此凝聚更多人的關心，協助6大夜市商圈復甦，回到往日榮景。

艋舺夜市會長陳姿卉說，6大夜市商圈和林昶佐團隊討論如何在疫情後推動振興，因而推出「情義團結　萬華大奮發」募資方案，此計畫共分為三階段，第一階段希望募得30萬元，在夜市商圈強化防疫，採購消毒硬體、持續街區防護等；第二階段募得60萬元後，則會強化外送系統，加強原有的「艋舺外送」人力，讓香噴噴熱騰騰的艋舺美食能更快捷送到家門口；最後則是募得100萬元後，萬華商圈將會在解封後舉辦振興活動，吸引全台人潮。

林昶佐補充，參與集資者將會獲得相應的回饋品，包括由他牽線、曾擔任許多知名音樂節與國家級藝文展覽的視覺美術操刀設計的「萬華認同悠遊卡」、「萬華購物保冷包」、「萬華平安符」，以及台灣康匠製作的兩款萬華認同口罩，未來解封後，只要攜帶回饋品至6大商圈消費，就可享有各式折扣。

根據「鬥陣好家在——情義團結、萬華大奮發」募資網頁資訊，參與集資者只要付出888元就可以獲得1盒萬華認同款口罩和1個萬華平安符，1688元可獲得3款不同樣式的口罩、平安符及萬華認同悠遊卡，2688元則再增加購物保冷包，最高額5088元可以獲得雙倍的募資品。

艋舺夜市商圈發展促進會理事長李昭成表示，商圈非常團結，唯一共同目標就是不被疫情打敗，團結一心向前看，特別感謝林昶佐從疫情以來一直協助商圈跟鄰里。這次募資金額除去金流手續，將全數進到「台北市艋舺夜市商圈發展促進會」帳戶中專款專用，並且定期在flyingV發布進度更新

西昌街夜市會長吳木欽說，感謝林昶佐多方的協助，除了讓商圈可以優先施打疫苗，更幫忙此次振興方案，雖然先前看到寧夏夜市可以微解封，大家都很想盡快出來做生意，但由於在重災區，大家都很團結、以身作則忍到現在，也希望大家在解封後記得來萬華消費。

「情義團結、萬華大奮發」募資專案網頁連結

▲▼林昶佐結合萬華夜市發起「情義團結、萬華大奮發」募資方案。（圖／翻攝自鬥陣好家在——情義團結 萬華大奮發募資網頁）

▲參與募資專案就可獲得口罩、平安符等回饋品（圖／翻攝自鬥陣好家在——情義團結 萬華大奮發募資網頁）

▲▼林昶佐結合萬華夜市會長們舉行線上記者會。（圖／翻攝自林昶佐臉書直播）

▲林昶佐結合萬華夜市會長們舉行線上記者會。（圖／翻攝自林昶佐臉書直播）

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