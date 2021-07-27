稱幫忙爭取到疫苗　林勝東再嗆林昶佐「看到鬼！」

▲環南市場自治會長林勝東上資深媒體人黃光芹廣播節目。（圖／翻攝《新聞不芹菜》直播）



記者杜冠霖／綜合報導

疫情警戒降至二級首日，許多攤商也復業開工，曾因嗆聲立委林昶佐聲名大噪的環南市場自治會長林勝東，今在直播節目還原當時狀況，對於林昶佐稱為攤商爭取疫苗，林勝東直言「看到鬼了」，認為台北市政府早就規劃好施打時程，委員才在後面收割。

林勝東27日上資深媒體人黃光芹的廣播節目，並還原嗆林昶佐始末，林勝東表示，當天早上10點準備回家休息時，收到訊息說市長、王必勝等人要來，自己又折返回去與相關人等討論環南群聚該怎麼處理，但並未注意到林昶佐也在現場。

根據ETtoday新聞雲台北市立委問政表現民調顯示，環南市場事件後，林昶佐民調滑鐵盧，一路掉到墊底位置，對此，林勝東表示，中央與地方官員們偕同前來應該是一起討論如何解決問題，林昶佐如果先來找他討論現況，才是比較正確的作法，結果委員麥克風一拿起來就開始罵市長柯文哲，「罵人實在應該要看時機。」

對於罷免林昶佐的行動，林勝東則稱，自己過去兩屆都投給他，不能說什麼，但不會去連署，「大家都好朋友，我去寫這個幹什麼，我是覺得他後面還這麼多年，看他怎麼去做如果有心，去替萬華和中正爭取福利有甚麼關係。」

對於環南市場大規模清消，林勝東回憶，記者會前為了防疫已兩天沒睡，深夜收到確診訊息，臨時要攤商撤離配合化學兵到場清消，年紀較長的攤商邊收拾邊哭的景象，真的很可憐，但即便如此，業者們還是很配合，準時將市場交給疾管處處理。

針對環南市場的防疫狀況，林勝東指出，環南市場自治會早在5月6日疫情爆發之前，就持續有在做防疫工作，同時不斷跟市政府溝通，一直到6月9日才有快篩站進駐環南，要求攤商全面快篩，他也通知所有會進出環南市場的工作人員都來做篩檢，「外界在了解因果關係以前，就讓環南市場完全背負疏於防疫的罪責，實在對他們太不公平。」

▼ETtoday台北市八立委施政表現滿意度。（圖／ETtoday新聞雲民調中心）

