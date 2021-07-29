朱學恒嗆爆政府不發現金　印刷術瘋狂愛好者「死也要印X倍券」

▲朱學恒。（圖／翻攝自Facebook／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者蔡文鈴／綜合報導

我國受到新冠肺炎疫情衝擊，許多產業因三級警戒的防疫措施損失不少，藍營人士主張發現金紓困產業，但行政院則規劃再推出振興券，金額比去年再放大至五倍。對此，名嘴朱學恒狠酸，「我國政府是不是有印刷術的瘋狂愛好者啊，永遠不發現金，死也要印X倍券」。

去年政院發行「振興三倍券」，民眾用1000元換取3000元消費券，並限制在期限內使用完畢、避免「囤積」，短時間內大大提振國內經濟。今年疫情嚴重程度、影響層面廣過去年，振興券的振興幅度可能增加，傳出會以1000元為單位，讓振興效果變5倍為「振興五倍券」。

根據估算，以去年三倍券511億元經費為基準的話，今年若推出要民眾花費1000元換5000元的「5倍券」，經費將逼近1100億元。若發到6倍券、10倍券，恐需額外舉債支應。

不過，對於藍營人士對於振興券的規劃皆不認同，主張應普發現金；前立委孫大千表示，「發放振興券不但沒有辦法解台灣人民的燃眉之急，更極有可能因為鼓勵大眾進行消費，造成了大規模的群聚，而違反了政府不斷呼籲『降級不解封，盡量避免社交活動』的防疫政策。」

朱學恒在臉書諷刺政府是「印刷術瘋狂愛好者」，永遠不發現金，死也要印X被券；網友紛紛留言表示，「簡單的事情複雜化，這樣才能有所操作的空間」、「印好的錢不發，硬要重新印券，當然魔鬼就在這差異裡....」、「弄複雜一點才有油水可撈啊。還能圖利特定廠商然後再收點回扣」、「發現金直接入帳，他們沒得上下其手啊！」

▼朱學恒酸爆政府發振興券。（圖／翻攝朱學恒臉書）



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