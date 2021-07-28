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台南議會國民黨團提案了　普發5千元紓困！別再要民眾花錢買3倍券

▲台南市議會國民黨團特別提案要求普發5千元現金紓困，切勿再要求民眾拿錢出來買三倍券，以解民生凋敝、民不聊生之苦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團特別提案要求普發5千元現金紓困，切勿再要求民眾拿錢出來買三倍券，以解民生凋敝、民不聊生之苦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團在國內疫情蔓延後，持續主張普發現金紓困，未獲中央及地方政府採納，28日特別提案要求「普發5千元現金紓困」，勿再要求民眾拿錢出來買三倍券，實際回應人民請求，以解民生凋敝之苦。

國民黨團書記長李中岑指出，台灣經濟受疫情衝擊，真是百業蕭條，處處可見商家關門貼上待租待售字條，看了讓人心酸難過，普發現金是最簡單的紓困方式，民進黨政府就是不做，推出的紓困方案，一點都不公平，很多人工作受到影響找不到工作，想申請紓困，都以2019年所得標準來衡量，民進黨政府難道不知道疫情從去年爆發，國內影響最鉅是今年，怎會以衡平時代標準來紓困，而且還是以戶為標準，一戶只能一人領，民進黨政府這些官員都是可笑的「何不食肉糜？」。

王家貞說，藍軍曾經提過普發1萬元現金，結果民進黨政府裝聾作啞，後來被逼不得不進行紓困，又政治算計，讓很多亟需紓困的人民領不到錢，罵聲連連，民不聊生只有發現金才是真正應急之道。

蔡淑惠表示，這波疫情造成很多民眾失業，也讓本來就是弱勢的鄉親生活更是過不下去，未來他們除了需要一份穩定的工作，眼前他們急需現金讓他們活下去，大家原本期盼紓困方案，結果設定一堆門檻，很多人領不到錢，所以發5千元現金，最便民、最實際又公平。

蔡育輝也說，民進黨政府有責任協助人民度過疫情黑暗期，百業蕭條是事實，無薪假增加也是事實，失業更是殘酷的事實，面對人民的困境，普發5千元現金只是人民最卑微的請求，請民進黨苦民之苦。

李鎮國、許至椿、林美燕也表示，發5千元現金是人民最卑微的心聲，請民進黨政府立刻回應民眾心聲，普發現金讓人民活下去，是政府責任。 書記長李中岑強調，國民黨團提案就是普發5千元現金，不要浪費金錢印發三倍券，還要求人民花錢買，如果民進黨政府錢太多要印振興券，請把這些錢加倍普發給人民。

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