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王世堅列振興券缺點　籲中央發現金「就算拿去存也是民眾權益」

▲▼台北市議員王世堅堵訪 丁怡銘如果真的嗆立法院 就是「罪加一等」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

為了讓受衝擊產業早日回歸正軌，行政院已研擬相關產業振興方案，預估最快9月發行。民進黨台北市議員王世堅則主張發放現金，他28日點出振興券缺點，包括要防偽、費用高、一般商店和攤販使用不方便，至於政府先前表示擔心發現金，人民會拿去存，他則認為，就算民眾拿去存，這也是民眾的權益。

王世堅28日在政論節目《新聞大白話》中表示，不管紓困還是振興經濟，政府不要再計較這個名詞，「我認為現在發就是了」，現在政府打算要印類似三倍券的五倍券、六倍券，「我認為應該發放現金，而且我認為要快，不必要以什麼樣的名義了，事實上紓困和振興經濟是一回事，這次疫情我們2300萬民眾都受害，我認為不要印製這些券的意思就是，不要重蹈過去馬英九消費券的錯誤，或者去年三倍券勞師動眾」。

王世堅指出，國家應該只能一種貨幣，且既然要印這個券，有價證券，還要防偽，不是一般影印紙就可以印，印下來一張成本要4塊，印了以後以後還要發放、兌領，這些費用加起來，去年就花了10幾億，還要加上包裝、運送，這些繁文縟節、勞師動眾就不要了。

王世堅再指，振興券的面額在一般商店和攤販使用不方便，政府不要「作之君、作之師」，要發就發，不要用一堆名義說要振興經濟，所以替代性消費不行，「為什麼不行呢？我要買柴米油鹽，這怎麼叫替代性消費？我每天的需要啊」，照過去政府定義希望誘發其他消費來振興經濟，但不要把這種重責大任刻以人民，因為人民經過疫情以後已傷痕累累，不要這樣計較。

王世堅認為，如果印券的話，只有百貨公司和超級市場有多餘的人力和會計師可以處理，一般的小商店、攤販確實沒辦法接受，以現金發放才對，他呼籲高所得的人不要領並捐出來，他估算有4、500萬人高所得者不會領，事實上政府支出不會那麼多，激發社會善良，對社會做正面的事，政府應該馬上做，不必考慮那麼多。

對於在紓困工作到底卡在哪個環節，王世堅直言，「這點我百思不解，因為我現在只是地方的議員，我沒辦法參贊國事，所以我比較不理解」，不過相信這些聲音會被聽進去，相信再來的發放，時間會很快速；此外，不要再印券，不要重蹈覆轍，直接給民眾。

至於政府怕發現金民眾會拿去存，王世堅則說，「3千、5千、8千而已，不是3萬、5萬、8萬，生吃都不夠，還拿去曬乾？事實上需要的民眾就是需要，所以不要想太多，退一萬步講，如果發了這3千、5千、8千，就算民眾拿去存，這也是民眾的權益，政府毋庸至多，所以我希望不要再作之君、作之師，聽人民的才對」。

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