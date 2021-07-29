　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

他一句話點破發振興券盲點　怒轟：政府太蠢，所以人民太苦！

▲▼2020,經濟,消費,振興券,三倍券,行政院,壹仟變參仟。（圖／記者周宸亘攝）

▲政府去年發放振興三倍券刺激消費。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

因應國內受到新冠肺炎疫情衝擊，行政院研擬發放振興券，但藍營則主張發現金。對此，前立委孫大千在臉書表示，發振興券可能會因為鼓勵民眾消費，造成大規模群聚，違反政府不斷呼籲的防疫政策。

孫大千批評，「笨蛋！台灣人民現在需要的是現金，不是振興券」。看到民進黨內現在還在為振興券的倍數喊價加碼，令人不禁想問一句，這究竟是一個「幾倍蠢」的政府？

孫大千表示，紓困的目的是為了解決生活困境，而不是為了振興內需經濟。因為目的不同，當然藥方也不相同。在過去第一波本土疫情來襲時，各行各業都遭受到了極大的衝擊，許多台灣人民因為失去工作機會，導致收入銳減，無法支應家庭開銷，因此陷入生活困境。所以，政府當然應該以即時到位的方式普發現金，讓受困民眾得以支付房租、水電費及採購食品，維持生計。

孫大千指出，由於振興券的目的在於刺激消費，振興經濟，所以在設計上會防止民眾用於支付費用，或者直接存款。「發放振興券不但沒有辦法解台灣人民的燃眉之急，更極有可能因為鼓勵大眾進行消費，造成了大規模的群聚，而違反了政府不斷呼籲『降級不解封，盡量避免社交活動』的防疫政策。」

孫大千說，全球各先進國家在過去一年多以來一直採用著以現金紓困方式協助人民度過封城時期的生活困境，同時加快疫苗施打速度，達到群體免疫力後，就進行解封，回歸正常生活。美國就是一個最好的例子，在過去一年多的時間中，美國政府數次大手筆以寄發現金支票的方式，讓美國人民在封城防疫的過程中，毫無生活之憂。

孫大千諷刺，看到民進黨政府竟然還不斷為過去的三倍券自吹自擂，沾沾自喜，自以為振興券就像是萬靈丹一樣可以治百病，只能說「因為政府太蠢，所以人民太苦！」

其他人也看了這些新聞...

► 五倍振興券「1千換5千」？將耗掉1100億紓困預算
► 議員提議普發1萬現金　侯友宜：新北財政很難負擔這麼多
► 綠營拋振興5倍券、6倍券　柯文哲：乾脆說我主張100倍券

ET快訊
粉絲敲碗「慧眼贊助商」特價慶郭婞淳奪金　UA回應吐4字伏筆
戴資穎8強賽對手出爐！　好友兼死敵正面對決拼4強
郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上　連家人都照顧
跳水金牌選手身上出現Hello Kitty！網瘋傳：一看見就
接種AZ疫苗「血栓機率」揭曉！　總公司研究：第二劑無額外風險
戴資穎有多強？對手「一句話」吐心酸　陸網也跪了：小戴好樣的
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

游錫堃當面感謝美日捐贈台灣疫苗　「就像及時雨化解了燃眉之急」

他一句話點破發振興券盲點　怒轟：政府太蠢，所以人民太苦！

「台海有事立即外交承認台灣」　游錫堃在安倍晉三面前談話全文曝光

高端之亂連改三次　蔡壁如嘆：保命疫苗成官場婊忠邀寵的工具

遠見／五星縣市長出爐　侯友宜、鄭文燦、潘孟安、徐榛蔚、劉增應

游錫堃出席台美日國會議員戰略論壇　「神秘嘉賓」安倍晉三驚喜現身

台灣隊、中華隊「東奧正名」吵3年　當年賴清德一段話再掀熱議

林飛帆2點親曝單選高端原因　「但建議3種疫苗都勾選」

兩岸桌球大戰！蔡英文點名林昀儒 ：讓世界看看「台灣天才少年」

俄稱海地總統遇刺是「美台聯合行動」　外交部回應了！

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

戴資穎3戰全勝「成功晉級8強」　阿嬤笑喊：表現很好、100分！

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

游錫堃當面感謝美日捐贈台灣疫苗　「就像及時雨化解了燃眉之急」

他一句話點破發振興券盲點　怒轟：政府太蠢，所以人民太苦！

「台海有事立即外交承認台灣」　游錫堃在安倍晉三面前談話全文曝光

高端之亂連改三次　蔡壁如嘆：保命疫苗成官場婊忠邀寵的工具

遠見／五星縣市長出爐　侯友宜、鄭文燦、潘孟安、徐榛蔚、劉增應

游錫堃出席台美日國會議員戰略論壇　「神秘嘉賓」安倍晉三驚喜現身

台灣隊、中華隊「東奧正名」吵3年　當年賴清德一段話再掀熱議

林飛帆2點親曝單選高端原因　「但建議3種疫苗都勾選」

兩岸桌球大戰！蔡英文點名林昀儒 ：讓世界看看「台灣天才少年」

俄稱海地總統遇刺是「美台聯合行動」　外交部回應了！

「搶單一姐」變股市波段女神！400萬本金4年滾出4000萬

55萬人有意願施打「高端漲逾3％」！　聯亞藥漲逾4％

三菱新世代Outlander將成品牌銷量救世主　日本市場搶快年底導入

打完AZ必備4物！Apple「全身狂冒6症狀」睡一半被痛醒：像被卡車輾過

台股漲逾百點！航運股反彈、科技股走強　聯電漲幅逾3%

疫苗涵蓋率將破30%！混打世界趨勢原因曝　醫提到這風波：我暈倒

網傳「喝低脂牛奶」易得帕金森氏症　營養師解答！做到1件事免恐慌

粉絲敲碗「慧眼贊助商」特價慶郭婞淳奪金　UA回應吐4字伏筆

跟著做超簡單！夏季必學3款「美容果汁」，膚色亮起來

愛上好山好水！外地人也搶進　台東房價4年漲25%

獨／登山教練管不住嫩女友！小王幫「上床調教」3P　發現被偷拍怒告

政治熱門新聞

台涉海地總統遇刺案　外交部回應

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察國家要看如何面對失敗

快訊／新北公布最新足跡　2確診都去了板橋這家World Gym

蔡英文點名林昀儒：讓世界看看「台灣天才少年」

東奧正名吵3年　當年他一段話再惹議

韓國瑜分享郭婞淳奪金照　中央社小編：請標註照片來源喔

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

林飛帆曝單選高端原因　籲3疫苗全選

讓郭婞淳潰堤的中華奧會會歌　幕後演奏者曝光

王世堅籲中央發現金　「就算拿去存也是民眾權益」

喊莊智淵「羽球教父」！女立委道歉遭嗆

強化社會安全網　政院5年再投407億

安倍晉三想來台弔唁李登輝　外交部感動：願全力提供必要協助

快訊／北市+6「萬華、士林各2人」　7醫院昨篩檢1969人共2人確診

更多熱門

相關新聞

普發現金的缺點　網曝2致命關鍵

普發現金的缺點　網曝2致命關鍵

為讓受衝擊的產業早日回歸正軌，行政院已經在研擬相關振興方案，振興原則不會低於去年的三倍券，甚至外傳可能是「五倍券」或「普發現金」。一名網友在批踢踢好奇詢問，「普發現金有什麼缺點」，引發網友熱議。

王世堅籲中央發現金　「就算拿去存也是民眾權益」

王世堅籲中央發現金　「就算拿去存也是民眾權益」

台南議會國民黨團提案了　普發5千元紓困！

台南議會國民黨團提案了　普發5千元紓困！

將近7成！　打工族萬元紓困金已有33.1萬人領到　

將近7成！　打工族萬元紓困金已有33.1萬人領到　

金門議會籲縣府拚疏困　每人普發5000元

金門議會籲縣府拚疏困　每人普發5000元

關鍵字：

孫大千振興券現金紓困

讀者迴響

熱門新聞

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

日本21歲體操妹超甜　「豐滿上圍」辣翻全場

即／大雷雨夜襲！更猛豪大雨警報將至

見男神奪金太興奮　女記者採訪瘋狂示愛被罵爆

排名第17！台灣今年奧運這麼強的原因　網：世大運

新北OL「睡美人」遭侵犯　男友流出露臉片毀掉她

小戴25分鐘打贏　讓陸網也驚了

不爽中國體操選手被扣分　黃子韜罵裁判眼瞎

失去了妻女…他默默從華江橋跳下去

最新全球防疫排名出爐！台灣排名進步了

「大量降雨沒完沒了」防致災　最劇3天時間曝

李智凱手肘流血　鞍馬準備拿出壓箱寶

「霸氣台主」肉球打飛娃娃爪！

采子生日又被罵爆　前老闆緊握邱鋒澤手...宣布「重大決定」！

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面