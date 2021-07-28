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彰化疫苗人口比全國倒數第5　葉彥伯喊話中央：調整配發量

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲疾管署公布資料，彰化縣疫苗人口比僅有0.29%，排在全國倒數第5。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣疫苗短缺，引發民怨，彰化縣衛生局長葉彥伯28日於疫情記者會指出，全國的疫苗人口比約為34%，但彰化卻只有29%，遠低於平均值，排在全國倒數第5名；他說，大家都是中華民國的子民，每個人都是平等的，不同縣市獲得的保護力竟然會不一樣，盼中央調整疫苗配發量。

葉彥伯表示，所謂疫苗人口比，就是以人口數為分母、中央發放的疫苗數為分子，台灣人口約2349萬人，疫苗約796萬劑，所以全國的疫苗人口比就是0.34，也代表全國疫苗覆蓋率為34%。

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葉彥伯指出，根據疾管署公布資料，有8個縣市屬於中央撥放疫苗的後段班，遠低於全國平均值的0.34，其中彰化排在倒數第5，疫苗人口比為0.29，最低的是新竹，僅有0.26。

葉彥伯說，以比例34%以上為前段班計算，前段班擁有80%的分配疫苗數量，後段班8個縣市只分到5分之1的疫苗，代表疫苗分配不平均。他表示，同樣是中華民國國民，同樣是台灣的子民，不同縣市獲得的保護力竟然會不一樣，中央需要調整。

葉彥伯表示，以全國平均34%計算，若彰化也要到達34%，中央還需配發給彰化60886劑疫苗，呼籲中央應想辦法補足，雖然疫情熱區配發更多疫苗是正常的，但疫情熱區跟一般區域的配發量差距應該要在合理範圍內，更何況，彰化也算是疫情熱區。

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼葉彥伯表示，以全國平均值計算，中央還少撥放給彰化60886劑疫苗，盼中央調整疫苗配發數量。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼ 。（圖／彰化縣政府提供）

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