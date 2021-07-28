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國高中教師+公車司機接種一國多制　教團：應讓高中教職員盡速施打

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲指揮中心日前突然要求各地方政府全面喊停高中教職員疫苗施打，讓教團相當憂心。（圖／記者湯興漢攝）

記者林冠吟／整理報導

台中、彰化等縣市日前欲為國高中教師、補教業與公車司機補打疫苗，卻在27日與中央的地方防疫會議上時被喊卡。中央強調，目前「僅同意造冊」，「未同意施打」，要求施打全面暫停，讓教團人士相當憂心，指出高中教職員若未打疫苗恐有群聚感染的風險，且高中職學生年紀較小朋友大，自身行動能力或活動力都較強，病毒的傳播風險恐怕會比小朋友要高出許多。

統整看各縣市政府針對高中教師與公車司機，是否優先造冊施打一事，就發現各縣市政府做法、規定都不一樣，出現一國多制的情形。

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在國高中教師部分，指揮中心日前雖然宣布未施打部份全面暫停，但地方縣市多數都已在施打中，基隆目前已施打768人、桃園則預計28日進行高中教職員的施打作業、新竹市更早在24日就已全數施打完畢、苗栗則預計將在30日施打、嘉義縣造冊1745人，已施打1183人、台南26日起也開始施打全市共10415名教職員，最後高雄和宜蘭則預計在28至29日開打，其中南投縣卻表示縣內雖然已造冊，並向中央爭取4018劑的專案疫苗，不過至今卻都未獲回覆而無法施打。

儘管各縣市政府都已陸續進行高中教職員施打計畫，但中央日前卻要求各地方縣市，若尚未施打的應全面停打，也意味著這些教師未來如未獲接種，將面臨可能每周都要快篩。就有教師團體向指揮中心呼籲，應讓高中教職員盡速接種，主因在高中職學生年紀較小朋友大，自身行動能力或活動力都較強，病毒的傳播風險恐怕會比小朋友要高出許多。

對此陳時中也回應，要讓教師能在開學前14日施打疫苗的計畫一直沒變，原先安排前批部份疫苗要在這幾日施打，銜接27日到貨的疫苗，但因各地打比較快，已經運用這些疫苗先行施打，待27日抵台的58萬劑AZ疫苗8月4日放行後，會挪用部份疫苗，讓教師都能接種。

陳時中也說，這段期間有些人先打疫苗，先有保護力也是一件好事，他完全不反對，之後疫苗撥補下去，讓預約的人都能接種，也會更順利一些。

另針對公車司機，已開打縣市包含，雙北和桃園市，桃園市截至27日止，施打率49.6%，預計將在31日完成施打、基隆市，造冊271人，並已全數施打完畢、台中市，造冊1018人，26至27日已施打728人、嘉義縣，造冊94人，除33人不願意施打外，其餘已全數接種，而隔壁的嘉義市其主管的三線市區公車司機，也已全數施打；台東縣也針對鼎東客運山海線的司機，全數施打疫苗。

剩下新竹市、苗栗縣、南投縣、台南市、高雄市與宜蘭縣等，因還未造冊、已造冊行文中央，但仍獲未回應而無法進行施打，或未獲中央指示而沒有施打計畫。

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