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台南此波預約10萬人疫苗僅來4萬5千劑　黃偉哲調整量能因應

▲台南市長黃偉哲指出，台南市每日施打量能約2萬人，但因疫苗不夠，先調整施打量能因應，等8月5日撥補到了才能夠再開量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南市每日施打量能約2萬人，但因疫苗不夠，先調整施打量能因應，等8月5日撥補到了才能夠再開量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市此波預約疫苗施打約10萬人，但疫苗僅到45000劑，市長黃偉哲指出，台南市每日施打量能約2萬人，但因疫苗不夠，先調整施打量能因應，等8月5日撥補到了才能夠再開量能。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市每日施打量能約2萬人，但因疫苗不夠，先調整施打量能因應，等8月5日撥補到了才能夠再開量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局蘇筱婷股長指出，台南市第三期意願登記的部分，若是單獨選擇AZ疫苗的市民朋友是有35747人，那同時選擇AZ跟莫德納的人數是351393人，目前第三期預約平台，就是依據中央撥配的疫苗量來開立我們各個接種點的量能，那我們台南市也已經把我們所得到的疫苗量能發揮到最大，那目前是已經預約了大概52000人，那中央也預計是在8月5日會有新一批的疫苗來做撥補，那屆時會再開放做網路預約的部分，那在簡訊的部分，台南市這一期一樣是要符合公費施打的對象，才能上網做預約的登記，可能有一些地區的民眾，是因為風災的關係，導致沒有辦法收簡訊，那一樣是可以上網預約登記。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市每日施打量能約2萬人，但因疫苗不夠，先調整施打量能因應，等8月5日撥補到了才能夠再開量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於不少民眾反應「接到簡訊卻不預約不到」，質疑是注射站太少，還是疫苗不夠？黃偉哲市長表示，是因疫苗不夠，我們也沒有辦法生出來，疫苗不夠，我們就是想辦法跟中央多爭取一點。有民眾反映約不到施打問題，剛剛提到了，我們這一波中央的撥補的疫苗大概是45000多劑，那符合第三輪施打大約10萬人，所以中央會陸陸續續補撥，疫苗撥補到，我們才能夠開量能，沒有撥補來，我們一開量能，那民眾即使預約到，但一到施打站卻打不到，那到時候又白跑一趟，所以等疫苗陸陸續續到才能把這個量能開出來。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市每日施打量能約2萬人，但因疫苗不夠，先調整施打量能因應，等8月5日撥補到了才能夠再開量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蘇筱婷股長指出，台南目前有新增1位死亡的個案，這位市民是在6月14日接種疫苗，他本身有中風以及洗腎的病史，疑身體不適，衛生局15日就直接通報在CDC不良事件反應系統上，持續來做關懷。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市每日施打量能約2萬人，但因疫苗不夠，先調整施打量能因應，等8月5日撥補到了才能夠再開量能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，他6月14日接種，6月28日送醫，7月24日過世，中間隔了1個月又9天，這部分已經送中央了，等待中央的判定，當事人注射疫苗到過世隔了1個多月了，本身又有慢性病史，所以有待CDC釐清。

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