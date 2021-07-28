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社會 社會焦點 保障人權

詐團「賓拉登」老梗得手2000萬　6人趴地落網

記者高堂堯／南投報導

一群以李姓男子為首和「賓拉登」為組織代號的詐騙集團，以假公務員、假投資或網拍交易扣款失敗等老梗，誆騙被害人匯款，預估犯罪所得共2000多萬元，警方專案小組昨（27）日收網緝捕，將相關犯嫌共6人拘提及傳喚到案，訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送法辦。

▲集集警分局查獲自稱「賓拉登」的詐騙集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集警分局查獲自稱「賓拉登」的詐騙集團。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集警分局指出，該詐騙集團從今年初開始在集集鎮和周邊鄉鎮犯案，隨即遭警方鎖定，經持續向上溯源，掌握主嫌李男等組織成員，與南投縣刑警大隊組成專案小組擴大追查，並報請南投地方檢察署指揮偵辦；昨日見事證成熟後展開掃蕩，兵分多路前往臺中、南投等地，破門喝斥嫌犯「趴下！」拘提及傳喚該集團成員，包括李姓主嫌等6人。

▲集集警分局查獲自稱「賓拉登」的詐騙集團，起獲手機和提款卡等做案工具。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲集集警分局查獲自稱「賓拉登」的詐騙集團，起獲手機和提款卡等做案工具。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方調查，該集團雖以已故的國際恐怖份子首腦「賓拉登」為名，卻是利用佯稱公務員、勸誘投資，或呼嚨被害人網拍交易失敗等常見手法行騙，待被害人用ATM匯款後再派車手前往提領，累計多達數百筆贓款，初估得手2000多萬元；全案訊後依涉嫌詐欺、組織犯罪等罪嫌，移請南投地方檢察署偵辦。

集集警分局提醒，詐騙集團於防疫期間常利用購物檔期推出各種詐騙手法，請民眾勿隨意聽信他人指示前往銀行或ATM進行提匯款，或將自身帳戶供他人使用，以免淪為詐欺幫助犯、得不償失，並提醒民眾「一聽、二掛、三查證」，無論接獲任何可疑電話，請立即撥打110或165查證，以免受騙。

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