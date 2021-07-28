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誠品信義衰捲詐騙案　專櫃業者判賠196萬…都是員工兒子闖的禍

▲▼24小時敦南誠品在5/31熄燈打烊後，確定由信義誠品接手24小時書店的任務，圖為信義誠品現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲誠品信義店去年傳出傢俱專櫃詐騙消費者案，廠商員工之子涉詐欺遭北檢分案偵辦。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

誠品信義店去年引進某傢俱專櫃才1個月，就有消費者投訴付款拿不到貨、專櫃不開發票，甚至上網PO文懷疑遇到詐騙，台北地檢署查出，原來是簽約廠商的蔡姓員工兒子搞得鬼，用爸爸的公司名義進駐誠品賣傢俱，28日處分不起訴簽約廠商，另案偵辦蔡子刑責；不過全案民事部分，簽約廠商已被法院判賠誠品損失196萬餘元。

誠品信義店和綠生園公司簽約，以每月8萬或按營業額抽成方式，出租1個地下樓櫃位，廠商2020年6月1日進駐，開賣Magic desinger品牌傢俱，7月開始，誠品就開始接到消費者投訴，經多次催促廠商處理沒下文，開始有消費者上網爆料，甚至到誠品信義店抗爭。

1名花了1萬5千元購買經典茶几的消費者，因為付了錢卻遲遲收不到獲，直接報警控告綠生園公司張姓女負責人涉嫌詐欺，張女到案表明沒有承租誠品櫃位，是蔡姓員工的兒子擅自租櫃，蔡姓員工也協助做正釐清，加上消費者指認當初推銷傢俱的業務經理，就是蔡子，檢察官因此不起訴張女，另案偵辦蔡子所涉詐欺罪嫌，若再傳拘不到，不排除發布通緝。

不過全案在民事部分，誠品向綠生園求償櫃位損失、商譽損失，雖然台北地院也認定綠生園並非真的櫃位承租人，也沒有授權蔡子承租櫃位，但張姓女負責人把公司帳戶提供給蔡子收消費者付款，還同意蔡子使用公司名義開發票，要負起民事上「表見代理授權人」的責任，因此判綠生園要賠償誠品196萬餘元，民事判決上訴高院中。

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