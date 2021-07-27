陌生女LINE加好友頻說「愛你」　警霸氣一句話成功阻詐

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名從事刻印章的謝姓老翁，日前遭到詐騙集團盯上，利用常見的詐騙老梗話術騙他，要求他到銀行匯款，所幸被機靈的行員發現及警方的協助下，成功阻詐保住他辛苦賺來的血汗錢。

▲高雄市一名身障的謝姓老翁，日前遭到詐騙老梗話術欺騙，前往銀行匯款時機靈的行員發現及警方協助下，成功保住他的血汗錢。（圖／記者吳世龍攝）

中正三路派出所於26日上午11時40分左右，接獲轄區民族二路某銀行行員報案，指出有一名男性客戶疑似遭詐騙，警方到場後，發現一名坐著輪椅的謝姓老翁，詢問他為何要匯款，他表示，日前在通訊軟體LINE上，有一名蔡姓女子主動跟他加好友，兩人越聊越開心，後來蔡女說自己是銀行行員，可以替他投資外匯賺錢，要求他匯款4千元到指定帳戶內，謝姓老翁心想金額不是很大，就沒有多懷疑，便前往銀行匯款。

員警聽聞後，立刻請老翁出示LINE聊天內容，果真發現除了簡體字外，甚至交談間不斷用「親」、「愛你」等親密的話術，為了就是要博取信任，研判就是詐騙，立刻撥打過去並表明警察身分，而另一頭的蔡女接聽後嚇得不敢出聲還急忙掛斷，卻還是不死心還一直傳送訊息給老翁要他匯款。

員警勸說要他封鎖蔡女的LINE帳號時，老翁一度還不願配合，也不相信自己遭人詐騙，員警此時霸氣反問老翁：「如果她(蔡女)真的是行員，為何不敢表明身分，還要立刻掛掉電話」，老翁這才恍然大悟，也頻頻感謝警方，保住他辛苦存下來的血汗錢。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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